Algérie: Chlef - Atelier de formation sur les systèmes d'informations géographiques

Chlef — Un atelier de formation sur les Systèmes d'informations géographiques (SIG) a été lancé dimanche à Chlef dans la cadre du CapDeL, Programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local au profit des services techniques locaux concernés par la mise en œuvre du Plan de prévention multi-risques (PPMR) de la commune pilote d'Ouled Ben Abdelkader.

Cette session de formation, abritée tout au long de cette semaine par l'hôtel les Orangers, s'inscrit au titre du parachèvement de la formation des acteurs locaux et du renforcement de leurs capacités en matière d'exploitation des SIG, et autres programmes et outils techniques susceptibles de faciliter la mise en œuvre du Plan communal de prévention multi-risques (PPMR).

Des représentants des secteurs de l'urbanisme, des travaux publics de l'hydraulique, de l'environnement, de la conservation des forêts, et des services techniques de la commune d'Ouled Ben Abdelkader, prennent part à cet atelier technique dont l'encadrement est assuré par des formateurs de la Direction générale de la Protection civile (DGPC),

A noter que la localité d'Ouled Ben Abdelkader, une des huit communes pilotes du pays sélectionnées au titre du CAPDEL, a réussi en 2021 l'élaboration de son Plan de prévention multi-risques (PPMR), en coordination avec un expert national en gestion des risques majeurs, du laboratoire des risques naturels et d'aménagement urbain de l'université de Batna et des services de la Protection civile.

Selon les organisateurs, le PPMR de la commune d'Ouled Ben Abdelkader fera l'objet d'une rencontre devant réunir, en juin prochain, les acteurs locaux concernés par la mise en œuvre du Capdel au niveau des huit communes pilotes du pays, en vue de la présentation de ce plan, avant l'élargissement de cette expérience au reste des communes.

Le Capdel est un programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local, et de la gestion des services publics et des risques majeurs, initié en 2017, par le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du Territoire, en coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Ce programme, financé conjointement par le gouvernement algérien et l'Union européenne (UE), concerne huit communes pilotes du pays, à savoir, Babar (Khenchela), El Khroub (Constantine), Djanet (Djanet), Djemila (Sétif), Messaad (Djelfa), Timimoun (Timimoun), Ghazaouet (Tlemcen) et Ouled Ben Abdelkader (Chlef).