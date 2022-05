Algérie: Initiative de rassemblement - Boughali appelle à répondre à l'appel du président de la République

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a appelé, dimanche à Alger, à répondre à l'appel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers son initiative de rassemblement et de cohésion nationale, affirmant la nécessaire adhésion de tous au processus de réédification.

Dans son allocution lors d'une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi complétant la loi 01-11 relative à la pêche et à l'aquaculture, M. Boughali a indiqué que "l'adhésion de tous à l'appel du président de la République relève du devoir national, d'autant qu'on s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de recouvrement de notre liberté et souveraineté", ajoutant que "l'Algérie appartient à tous ses enfants appelés aujourd'hui à adhérer, de la même manière dont ils l'avaient libérée par le passé, à son processus de réédification et à concourir au rassemblement de toutes ses composantes dans le cadre de cette noble démarche nationale".

Le président de la chambre basse du Parlement a estimé que "l'Algérie d'aujourd'hui conduite par le président Abdelmadjid Tebboune amorce une nouvelle étape, celle de la consolidation de la cohésion nationale et du front interne, laquelle intervient après finalisation de l'édification de ses institutions constitutionnelles, grâce à des lois transparentes, à la volonté populaire et au libre choix. L'engagement du président Tebboune et ses promesses à l'adresse du peuple sont, ainsi, honorés".

Et d'ajouter: "nous amorçons une étape qui répond à nos valeurs civilisationnelles, inspirée de l'essence même de notre Glorieuse Révolution et de la déclaration du 1e novembre".

"La main tendue du Président de la République et son appel à la cohésion nationale, de même que l'ouverture des portes du dialogue et de la concertation avec les partenaires et acteurs parmi les hommes politiques, organisations et personnalités agissantes, sont la plus grande preuve de ses bonnes intentions et de la sincère volonté politique de rassemblement et de mobilisation des forces nationales dans le cadre de la démarche de réédification", a indiqué M. Boughali.

"En tant que représentants du peuple à l'APN, nous saluons cette attitude venant d'un homme qui n'a eu de cesse de montrer qu'il était du côtés des fidèles à ce pays dans la consolidation des fondements de l'Etat algérien et le rétablissement de sa place, une Algérie forte, influente et agissante au double plan régional et international, et attachée à ses constantes et valeurs, avec une vision économique conforme aux normes internationales pour opérer le véritable décollage fondé sur une volonté claire dans la préparation d'une plateforme solide sur laquelle repose l'économie nationale, loin du rafistolage qui a pesé lourdement sur le pays et freiné ses capacités des décennies durant", a-t-il dit.

"Je ne puis, en votre nom tous, que dire à monsieur le Président que cette démarche noble est la voie digne d'estime et que le rassemblement constitue l'espoir attendu où le pays ouvre ses bras à tous pour réaliser l'objectif escompté, sauf ceux qui ont franchi les lignes rouges et préféré conspirer contre le pays et le peuple", a-t-il poursuivi.

Après avoir salué "cette éminente orientation découlant d'une vision clairvoyante et d'une grande sagesse", le président de l'APN a remercié "tous les acteurs ayant répondu favorablement ou salué cette démarche émanant de la conviction du président de la République et qui s'est manifestée durant sa campagne électorale, avec laquelle le peuple a réagi, notamment les jeunes convaincus de la sincérité de la proposition et de la démarche".