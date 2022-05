Cote d'Ivoire: Comité national olympique de côte d'ivoire - N'goan georges plaide pour l'octroi d'une subvention auprès de paulin claude danho

Élu président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire (Cno-Ci), le 30 avril 2022, Me N'Goan Georges plaidé pour l'octroi d'une subvention auprès de Paulin Claude Danho, durant une audience avec le chef du département ministériel ivoirien en charge des Sports.

Le jeudi 12 mai 2022, le président du comité national olympique de Côte d'Ivoire (Cno-Ci). Me N'Goan Georges a été reçu en audience par le ministre des sports, Paulin Claude Danho. Me N'Goan Georges qui dit être venu présenter au ministre des sports les 17 membres du comité exécutif du Cno-ci a soumis des requêtes et doléances à Paulin Claude Danho

"Monsieur le Ministre aujourd'hui nous n'allons pas vous présenter notre programme. Il s'agit d'une visite de courtoisie. Mais je tenais simplement à vous dire que nous avons fait des enquêtes. Nous avons eu des informations. Dans tous les États de l'Uemoa, même dans toute l'Afrique subsaharienne, même l'Afrique du Nord, les États donnent des subventions au comité national olympique.

Et ce d'autant plus qu'ici avec la loi de 2014, il est bien prévu que le comité national olympique participe à l'exercice d'une mission de service public. Monsieur le ministre, on constate que notre Comité national olympique ne bénéficie pas de cette subvention-là, ou plutôt ne l'a pas. Peut-être n'a-t-elle pas demandé.

C'est pourquoi je me fais fort de vous demander monsieur le Ministre de faire droit à cette requête", a souhaité N'Gouan Georges. Il a demandé également au ministre d'interceder auprès du Premier ministre afin qu'il puisse les recevoir. Poursuivant, il a affirmé que le Cno-Ci prépare Paris 2024 et les Jeux de la jeunesse à Dakar en 2026.

Danho promet de répondre favorablement à N'Gouan Georges:

En retour , le ministre des Sports a félicité N'Gouan Georges pour son élection à la tête du Cno-Ci. Il a promis de répondre favorablement aux requêtes transmises. Il a également souhaité plein succès au nouvel élu. "(... ) Mes félicitations ! La Côte d'Ivoire est fière quand ses fils et filles remportent des médailles. Vous arrivez au bon moment. La volonté politique est forte. Nous comptons sur vous.", a dit Paulin Claude Danho.