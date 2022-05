Togo: Une fin en beauté pour Amenyido et Sankt Pauli !

Après les contre-performances des quatre dernières journées (Deux défaites et deux nuls), qui ont rétrogradé le club pourtant bien parti pour gagner son ticket qualificatif pour la montée en Bundesliga, Sankt Pauli d'Etienne Aményido s'est repris et finit en beauté la saison. Et ceci, en arrachant à domicile pour la dernière journée de Bundesliga 2, une victoire dans le derby togolais-togolais qui l'opposait au club de l'Allemand d'origine togolaise, Khaled Narey de Foruna Dusseldorf.

Si Amenyido a eu le mérite d'être décisif (comme passeur) à la 65ème minute de jeu dans ce match, sur le premier but de son club, celui qui aurait pu être son coéquipier en sélection, Narey, a été sorti à la 66ème minute, soit une minute après le but encaissé par son club. A l'arrivée 2-0 pour Amenyido et les siens qui finissent à la 5ème place de la Bundesliga 2 avec un total de 55 pts (+15). Dusseldorf finit sur la 10ème marche avec ses 44 pts (+3).