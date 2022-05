Maroc: Premier Festival national du théâtre des jeunes - La pièce "Aalach w Kifach" décroche le Grand Prix

La pièce théâtrale "Aalach w Kifach" (Pourquoi et comment) de la troupe Oum Saâd de Laâyoune a décroché vendredi le Grand Prix du 1er Festival national du théâtre des jeunes (10ème édition du Prix Mohamed El Jem du théâtre).

Les prix de cette édition, initiée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI par l'Association des "Amis de Mohamed El Jem pour le théâtre" en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ont été annoncés lors d'une cérémonie organisée au Théâtre national Mohammed V, en présence d'une pléiade de personnalités du monde de l'art et de la culture.

Cette pièce, qui représente la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et qui traite de la lutte des classes, a été écrite par Hicham Amioui, qui l'a co-réalisée avec Boujemaâ Amirsid, et a été interprétée par Ilhame Abdennabi, Nada Medkour, Mehdi Belaaskri, Soufiane El Fioun, Yassine Bouchta, Driss El Achkar et Mohamed Mae El Ainine.

La pièce de théâtre "Rue 13" de la troupe du "Club Oum Rabiâ pour le théâtre" de Fkih Ben Salah a remporté, quant à elle, le prix de l'écriture en la personne d'Abdelfattah Achik et le prix de l'interprétation masculine en la personne de Hamza Ammari.

Par ailleurs, le prix de la mise en scène a été décerné ex-aequo à la pièce "Sebbat" (Chaussure) de la troupe "Forum Anfas pour la culture et l'art" de Ouled Teima et à la pièce "Louâbat Chatrandalous" (Jeu Chatrandalous) de la troupe "Club Al Akniaâ" du cinéma et du théâtre de Taza, ayant également remporté le prix des costumes.

Le prix de la scénographie a été décerné à la pièce théâtrale "Anbar Shakespear" de la troupe "Khachabat Al Haouz -Tahannaout", tandis que le prix de l'interprétation féminine a été remporté par Zineb Oulad Ghanem pour son interprétation dans la pièce théâtrale "Aânkabout Al Cirk" (L'araignée du cirque) de la troupe "Candilla Art" de Fnideq.

Le prix de l'espoir est revenu à Fatima Ayoub pour son interprétation de la pièce de théâtre "Elket Lahbara" de la troupe des "Rouad al masrah al malaki" (pionniers du théâtre Royal) d'Assa-Zag.

S'exprimant à cette occasion, le président fondateur de l'Association des amis de Mohamed El Jem pour le théâtre, l'artiste et acteur Mohamed El Jem, s'est réjoui du succès de cette première édition du Festival national du théâtre des jeunes.

Il a, en outre, salué les jeunes ayant participé à cette expérience théâtrale, tout en mettant en exergue les bons résultats obtenus grâce à l'accompagnement dispensé aux troupes participantes et au grand dynamisme des maisons des jeunes qui s'emploient, dans toutes les régions du Royaume, à la mise à niveau des jeunes talents.

Pour sa part, le secrétaire général du département de la jeunesse au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mustapha Messaoudi, s'est réjoui, dans une déclaration similaire, du succès de cette manifestation qui contribue à la valorisation des talents des jeunes, au développement de leurs compétences artistiques et créatives ainsi qu'à l'enrichissement des œuvres théâtrales au Royaume.

Le président du jury, Abdelkarim Berrechid, a, de son côté, salué cette initiative qui contribue à affiner les talents des jeunes des différentes régions du Royaume.

En plus de M. Berrechid, le jury de cette édition ayant pour thème "Les jeunes, un pilier du nouveau modèle de développement", compte parmi ses membres les artistes Abdelilah Ajel, Hajar El Hamdi, Fatima El Jabia, Bousarhane Zitouni et la journaliste Amina Gharib.

Les éliminatoires régionales du festival ont connu la participation de 207 troupes de théâtre, tandis que 72 troupes ont concouru lors des éliminatoires locales et provinciales, aboutissant à la qualification de 12 troupes représentant chacune une région du Royaume.

Au cours de cette édition, trois figures de la scène théâtrale marocaine ont été honorées, à savoir les artistes Mokhtar Mellali, Noujoum Zohra et Ibrahim Warda.