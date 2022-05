Maroc: Bourse - Le portefeuille BKGR réalise une hausse de 2,51% en avril

La sélection de valeurs de BMCE Capital Global Research (BKGR) continue de surperformer son Benchmark, clôturant le mois d'avril par une hausse de 2,51% contre -1,66% pour son Benchmark Masi-RB.

"En dépit de l'orientation baissière du marché boursier, notre portefeuille est parvenu à clôturer le mois d'avril en territoire positif à 2,51% (contre des pertes de 1,66% pour le Masi-RB)", indique BKGR dans son bulletin "Strategy" d'avril 2022.

Cette performance est due notamment à des remaniements stratégiques, à savoir la réduction de Lafarge Holcim, de Microdata et de Sothema de -2%, -1% et -1% respectivement au profit du renforcement d'Atlanta Sanad et d'Aradei de 2% chacune en date du 25 avril, explique BKGR.

Au niveau actuel, la sélection de valeurs BKGR traite à 23,4x ses bénéfices, contre 21,7x pour le Masi et affiche un dividend yield de 3,1% (3,2% pour le Masi). Le différentiel de valorisation qui ressort à la défaveur du portefeuille de BKGR s'exprime principalement par le choix d'en écarter les valeurs à faible liquidité et dont les P/E sont inférieurs à la moyenne du marché.

En outre, BKGR fait savoir que Managem, Disway et SNEP affichent les performances les plus importantes avec des hausses depuis introduction respectivement de +40,1%, +21,2% et +18,9%.

Parallèlement, Atlanta Sanad et Taqa Morocco apportent, de leur côté, un additionnel de croissance pour le portefeuille BKGR avec des appréciations respectives de 12% et 6,7 %.

A contrario, Microdata et Lafarge Holcim sont les titres qui tirent le portefeuille vers le bas avec des contreperformances de -25,3% et -11,5% respectivement.