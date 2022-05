Maroc: Des membres de la communauté juive marocaine de Toronto en mission culturelle au Maroc

La communauté juive marocaine de Toronto organise du 16 au 24 mai une mission culturelle au Maroc avec la participation d'une centaine de personnes, dont de nombreux jeunes.

L'objectif, selon les organisateurs, est de découvrir l'histoire et la civilisation millénaires de leur pays d'origine, connaître ses avancées socioéconomiques, et mettre en avant les valeurs de paix, de tolérence et du vivre-ensemble qui font sa singularité.

Placé sous le thème: "Développer et consolider le vivre-ensemble et le dialogue interculturel judéo-musulman", ce voyage sera ponctué d'une série d'escales à Casablanca, Marrakech, Essaouira, Tanger et Rabat avec au programme découvertes, rencontres et conférences. Le déplacement permettra de "célébrer la richesse de l'identité du Maroc et ses valeurs de paix et de tolérance et transmettre aux générations montantes ces idéaux qui constituent le socle de sa singularité", a indiqué à la MAP le président de la communauté juive marocaine de Toronto, Simon Keslassy, précisant qu'une quarantaine de jeunes étudiants prendront part à cette mission.

"Malgré le temps ou la distance, les liens entre les membres de la communauté juive marocaine au Canada et le Maroc sont forts et spéciaux", a-t-il dit. Et d'ajouter que le voyage reflète aussi le profond attachement du Royaume à sa communauté juive et traduit l'engagement ferme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'instar de Ses ancêtres, en faveur de la préservation de la culture et du patrimoine hébraïques marocains.

Organisée en partenariat avec l'Association Mimouna et le département des Marocains résidant à l'étranger, cette mission comprend des visites à divers sites historiques et culturels avec un focus sur le patrimoine juif marocain.