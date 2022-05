Algérie: Mines - Arkab invite les compagnies tchèques à investir en Algérie

Alger — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a invité dimanche, les compagnies tchèques à investir dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec les entreprises Algériennes, a indiqué un communiqué du ministère.

M.Arkab a reçu, au siège de son département ministériel, une délégation de la République Tchèque, qui effectue une visite de travail en Algérie, conduite par l'Ambassadrice de la République Tchèque en Algérie, Mme Lenka Pokorna, a expliqué la même source.

Cette réunion, à laquelle ont pris part, les cadres du ministère de l'Energie et des Mines, le PDG du Groupe Manadjim El Djazair (MANAL), ainsi que les présidents des filiales de ce Groupe et des représentants de l'ANAM et de l'ASGA, a porté sur "l'examen des opportunités et les possibilités d'investissement et de partenariat dans le domaine minier en Algérie", ajoute le ministère.

A cette occasion, M. Arkab a présenté le plan de développement du secteur minier, en exprimant "la volonté de l'Algérie à développer des projets structurants programmés au titre de la mise en œuvre des grands projets miniers, qui constituent une préoccupation nationale et un choix stratégique, au vu des richesses naturelles et des ressources minérales importantes que recèle notre pays", selon le document.

A cet effet, le ministre a invité les compagnies tchèques à investir dans le domaine minier en Algérie et de créer des partenariats avec les entreprises Algériennes "mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et la formation", d'autant plus que les amendements introduits dans le nouveau projet de loi minière permettront de stimuler l'investissement et de simplifier les procédures, souligne-t-on.

Pour sa part, Mme Pokorna s'est dite "très satisfaite" de la qualité des relations entre l'Algérie et la République tchèque.

L'Ambassadrice a également exprimé l'intérêt des entreprises tchèques à exploiter "toutes les opportunités d'affaires et d'investissement avec les entreprises Algériennes" dans le secteur des mines en Algérie, notamment dans les grands projets miniers et l'exploration/exploitation de métaux précieux et rares, la cartographie, les métaux non ferreux et la transformation des minerais, conclut le communiqué.