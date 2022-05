Gabon: Ngounié - L'Association des Jeunes de Nzénzélé relance bientôt ses activités

L'Association des Jeunes de Nzénzélé (AJN) entend relancer ses activités associatives tout en faisant le bilan du mandat des vacances 2019 et 2020. Alban Boussiengui et Ben Matchéné Massala, respectivement Président et Secrétaire général de ladite association appellent à la volonté des filles et fils de Nzénzélé à s'activer autour de l'AJN.

Près de deux ans d'inactivité, l'Association des Jeunes de Nzénzélé (AJN) veut relancer ses activités. Alban Boussiengui et Ben Matchéné Massala, respectivement Président et Secrétaire général de ladite association expliquent que cette interruption des activités était due à la crise sanitaire relative au Covid-19. Cette pandémie qui a plongé le monde entier dans une situation d'immobilisme.

Avant la reprise effective de ses activités, l'Association a tenu à faire le bilan de ses activités des vacances 2019 et 2020. Il s'agit de l'aide aux veuves, organisation d'un championnat de football, implantation des panneaux de signalisation pour les structures administratives et de bienvenue au début du village, le planting des palmiers royaux devant les bâtiments administratifs, accompagner les nouveaux bacheliers, kermess et distribution des jouets aux enfants.

"Nous nous sommes investis à poser ces actes pour montrer notre bonne foi afin que notre contrée se développe avec ce que nous avons. Nous invitons les filles et fils de Nzénzélé de s'investir pour bâtir le coin afin qu'il soit une fierté. Tout en rappelant que 2021, l'association des jeunes de Nzenzele, en raison de la situation sanitaire, est restée muette et pour ces vacances 2022, nous voulons relancer nos activités. Tout en comptant sur la volonté des Nzevillois pour nous soutenir" fait savoir Alban Boussiengui, Président de l'AJN.

Pour le Secrétaire général de ladite association, Ben Matchéné Massala, le bilan pour lui est positif. "Nous avons fait de notre mieux en fonction des moyens à notre disposition. C'est pourquoi nous appelons à l'unité des filles et fils de Nzénzélé à faire bloc pour le développement de notre contrée".

Il faut rappeler à des fins utiles que l'Association des Jeunes de Nzénzélé est une association apolitique a but non lucratif. Elle est, selon ses membres, reconnue au ministère de l'Intérieur depuis janvier 1991 par Antoine Mboumbou Miyakou. Avec plus de 150 membres, elle vit des cotisations de ses membres. Le bureau Directeur est élu pour un mandat de 2ans, renouvelable. Depuis le 30 avril 2019 ladite structure est dirigée par Boussiengui Alban connue de ses proches par le pseudonyme de la You've et le Secrétaire général s'appelle Matchene Massala Ben ( Mass Ben).