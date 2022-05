Sénégal: Biennale de Dakar de l'art africain contemporain - La quatorzième édition s'ouvre le 19 mai

L'exposition internationale intitulée " Ĩ Ndaffa # " comporte, cette année, cinquante-neuf artistes dont quatre collectifs, venant de vingt-huit pays du monde, dont seize africains et douze pays de la diaspora. Parmi les invités, le Congolais Maha Lee Cassy, directeur général des éditions +.

À la quatorzième édition de la biennale de l'art africain contemporain, du 19 au 22 mai, l'éditeur congolais participera, entre autres, aux travaux du programme "We Make Books / African Art Book Fair" où il est prévu une table ronde et deux ateliers sur la fabrication, la circulation et la distribution du livre d'art africain. L'objectif de ces travaux est de mettre en place un "un réseau dédié à cette édition".

De cette rencontre initialement prévue en mai 2020, reportée pour se tenir cette année, le Dr El Hadji Malick Ndiaye, directeur artistique de l'Edition 2022, estime que le thème " Ĩ Ndaffa#" sonne comme une exhortation à créer un nouveau destin commun.

En effet, bien avant la crise engendrée par la covid-19, le thème de cette biennale Ĩ Ndaffa # - Forger - Out of the fire, invitait les participants à réinventer leurs modèles. La pandémie a rendu cette démarche impérieuse et urgente la nécessité de la penser.

Ce thème général renvoie à l'acte fondateur de la création africaine, lequel nourrit la diversité des créativités contemporaines africaines, tout en projetant de nouvelles manières de raconter et d'appréhender l'Afrique. Il dénote la dynamique et l'action de créer, de recréer et de malaxer, et renvoie ainsi à la forge qui transforme et au gisement d'où provient la matière première et au feu qui crée.

Forger consacre l'acte de transformer une ou des matières portées à incandescence dans un feu, afin de créer de nouvelles formes, textures et matérialités et par ce geste, un monde nouveau.

C'est dans ce sillage, que pour sa qutorzième édition, la biennale de Dakar se dote d'une identité visuelle renouvelée et modernisée. Cette évolution s'inscrit dans une stratégie globale de dynamisation de l'image de l'institution, pensée pour poser les bases de sa communication pour les années à venir. En l'ancrant dans le digital, en renforçant la cohérence de ses supports imprimés, en ouvrant de nouvelles portes d'entrées dans sa programmation, en valorisant ses activités professionnelles, cette stratégie s'attèle à ouvrir la biennale de Dakar à de nouveaux publics tout en consolidant sa portée internationale.