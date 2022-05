Ile Maurice: Covid-19 - Au tour des cinq à 11 ans de se faire vacciner

interview

Le Covid-19 n'est pas chose du passé. On en parle depuis le début de l'année et les enfants âgés de cinq à 11 ans seront également appelés à se faire vacciner. De quel vaccin s'agit-il ? A-t-il des effets secondaires ? Suis-nous pour un état des lieux.

Déjà sur notre sol:

Après les adultes et les adolescents de 12 à 18 ans, le gouvernement continue sa campagne de vaccination et c'est maintenant aux enfants de cinq à 11 ans de se faire vacciner contre le Covid-19. C'est le dimanche 8 mai que les vaccins pour ces enfants sont arrivés à Maurice. Ces derniers ne font pas le même vaccin que ceux destinés aux adultes. Là, il s'agit d'un vaccin pédiatrique de la marque américaine Pfizer. Une cargaison de 105 600 doses a été offerte au pays par les autorités britanniques.

Quand la campagne démarre-t-elle ?

Si les vaccins sont là, jusqu'à présent, il n'a pas encore été décidé quand la vaccination débutera. Les autorités s'activent à mettre au point le calendrier vaccinal et la vaccination devrait débuter dans quelques jours. Elle devrait, selon toute logique, avoir lieu dans les écoles primaires et secondaires du pays. Les dates devraient être bientôt communiquées par le ministère de l'Éducation. Ce vaccin devra être administré en deux doses, avec quatre à huit semaines d'intervalle. Cependant, avant que la vaccination ne débute, une campagne d'information devrait se mettre en place, histoire de s'assurer que les parents aient toutes les réponses à leurs questions. Ces derniers devront également donner leur consentement à la vaccination de leur enfant en signant un consent form.

Pas obligatoire:

Contrairement à la vaccination pour les adultes, ce vaccin dédié aux enfants ne sera pas obligatoire. C'est ce qu'a indiqué Steven Obeegadoo, Premier ministre adjoint et président du comité de coordination pour la campagne de vaccination. "En aucun cas, l'inoculation des enfants ne sera obligatoire, mais elle est recommandée et se fera en concertation avec les parents", a-t-il dit. Voilà qui devrait rassurer les parents frileux de faire vacciner leurs enfants.

Qu'est-ce que le vaccin pédiatrique Pfizer ?

Seul ce vaccin pédiatrique de Pfizer est autorisé à être administré aux enfants de cinq à 11 ans. La vaccination de ce groupe d'âge a déjà commencé en Europe et en Amérique du Nord. La formule de Pfizer pour les enfants contient un plus faible dosage que celui pour adultes. Même s'il s'agit d'une formule similaire, il est réduit au tiers pour les enfants.

Quels en sont ses effets secondaires ?

Selon l'Agence européenne des médicaments, "les effets secondaires les plus fréquents chez les enfants de cinq à 11 ans sont similaires à ceux des personnes de 12 ans et plus". Il y a "la douleur au point d'injection, la fatigue, les maux de tête, la rougeur et le gonflement au point d'injection", de même que "des douleurs musculaires et des frissons" qui s'apparentent aux symptômes de la grippe. Ces effets ne devraient durer que quelques jours, comme chez l'adulte.

Quid de l'efficacité ?

Avant d'être rendu public, des institutions de référence telles que l'Agence européenne des médicaments et The New England Journal of Medecine ont fait ressortir que même si la dose administrée aux enfants était plus faible que celle des adultes, son efficacité "est comparable à celle observée avec la dose plus élevée chez les 16 à 25 ans", selon un communiqué de l'Agence européenne des médicaments paru en novembre 2021. Et selon une publication en novembre 2021 de The New England Journal of Medecine, un schéma de vaccination consistant en deux doses "s'est révélé sûr, immunogène et efficace chez les enfants âgés de cinq à 11 ans".

Toutefois, un article du The NewYork Times, en date du 10 mai, pointe du doigt son efficacité. Selon cet article, l'efficacité qu'aurait ce vaccin dans la prévention contre l'infection au Covid-19 chez les enfants de moins de 12 ans serait décevante. L'article ajoute que selon une étude menée par le New York State Department of Health, durant la propagation du variant Omicron en décembre 2021 et janvier 2022, l'efficacité de prévention n'a été que de 12 %. La raison serait que ce vaccin a été développé en réponse à des variants précédents et donc pas forcément adapté aux plus récents variants du virus.