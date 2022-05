Togo: Impact sur le développement

Cina Lawson est dans le Row 100 des personnalités qui révolutionnent le numérique dans les pays en développement.

Des leaders en technologies, des innovateurs, des investisseurs, des activistes et des personnalités politiques. Rest of World, un site d'information spécialisé dans la Hi tech, a identifié 100 personnes, hors Silicon Valley et Occident, dont le travail a un impact direct dans les pays où vit la majorité de la population mondiale.

Parmi ces personnalités, Cina Lawson, la ministre de l'Economie numérique et de la Transformation digitale.

Elle a à son actif la démocratisation de l'accès à internet au Togo, la mise en réseau de l'administration ou le développement de solutions numériques pour les populations les plus défavorisées.

Rest of World est une organisation internationale de journalisme à but non lucratif.