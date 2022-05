Congo-Kinshasa: A quand le développement local à Uvira ?

opinion

Un peuple ne sort du cycle de sa paupérisation que s'il décide d'opérer un choix judicieux et de s'engager collectivement à trouver des solutions adaptées aux questions sociétales.

A force de nous être habitués à une administration Publique et à un système politique sous assistance permanente des organisations dites internationales et étrangères, voilà qu'aujourd'hui, nous avons perdu notre boussole et nous sommes devenus une société sans créativité, ni efforts propres.

De nos jours, l'on chercherait en vain des solutions adéquates de la part des leaders d'Uvira aux différentes situations malheureuses. Nous avons constamment déploré ce fait sans concrètement assumer notre devoir citoyen, d'être nous-mêmes notre propre centre de pensée, de recherche d'impulsion créatrice.

Les grandes tentatives pour relever ces défis se sont soldées par des échecs lamentables.

En outre, il est difficile d'atteindre le développement local à UVIRA si ce développement n'est pas pensé, ni vécu comme un processus endogène, autofinancé, autocentré et autogéré par des leaders d'Uvira en collaboration avec la population.

En principe, le développement n'est pas un produit pharmaceutique qui sera fabriqué hier et que l'on viendra déverser dans nos bouches. Ce n'est pas, non plus, un cadeau emballé qu'on nous présentera le jour de la fête de commémoration de 62 ans de l'indépendance de la RDC.

Pour ce faire, vaut mieux décider, dès maintenant, de changer radicalement la trajectoire historique à Uvira. Car, l'heure a sonné ! La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il nous faut la secouer et sortir comme des grands guerriers.

Déjà, le jour nouveau qui se lève pour la ville d'Uvira doit nous retrouver unis, organisés et engagés collectivement à travers des initiatives locales, industrielles, culturelles et commerciales dans nos quartiers et communes.

Pour développer la ville d'Uvira, il nous faut un nouveau rêve, une nouvelle mentalité citoyenne, il nous faut aussi un leadership urbain d'action, de l'innovation et de solidarité communautaire.

Le développement local d'Uvira est un défi à la hauteur d'un pouvoir d'action étatique et citoyen. Mais, toute cette ambition ne sera possible qu'avec une nouvelle dynamique sociale et d'une gouvernance politique et culturelle organisée et intelligente à Uvira/Ville et Territoire.

D'où, il nous faut un renouveau administratif, fiscal et économique à Uvira, avec de nouvelles forces d'engagement positif issues d'une masse d'organisations de la société civile, des hommes avertis, des actions à grande vitesse des femmes combattantes pour le progrès d'Uvira/Ville et Territoire.

Mapenzi Manyebwa

Libre Penseur et chercheur en développement communautaire