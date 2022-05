Congo-Kinshasa: Durée des travaux - 6 mois/Félix Tshisekedi donne le go du désenclavement de Camp Luka

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement les travaux de désenclavement du quartier Camp Luka, située dans la commune de Kintambo.

C'était ce samedi 14 mai en présence de plusieurs personnalités dont le Premier Ministre Sama Lukonde et les Présidents des deux chambres du Parlement, Christophe Mboso et Bahati Lukwebo.

Quartier populeux de la commune de Ngaliema, Camp Luka est resté enclavé depuis plusieurs décennies. Sa principale artère, l'avenue du cimetière, étant impraticable et en plus de ces trois rivières qui constituent un grand obstacle pour ses habitants de joindre les commune voisines de Bandal et Selembao. Toutefois, dans quelques mois, Camp Luka sera relié à la commune de Selembao et ouvert à la partie Est de la capitale après la réhabilitation de sa principale avenue et l'érection de 3 ponts (Sakombi, Maluku et Lubudi).

Après avoir lancé les travaux, le Chef de l'Etat a traversé le quartier Camp Luka jusqu'au pont Lubudi sur la rivière Makelele, escorté par une population en liesse.

Méga infrastructure de 100 mètres sur la rivière Makelele, le pont Lubudi sera la principale voie d'entrée du camp Luka dans la partie Est.

L'avenue du Cimetière, longue de 1300 m avec ses trois ponts devrait relier les communes de Ngaliema à celles de Selembao, Bandalungwa, Bumbu, etc.

Cette nouvelle voie publique va, à coup sûr, réduire sensiblement les bouchons sur les avenues Kasa-Vubu et ex 24 novembre et éviter des longs détours aux conducteurs.

Selon les équipes techniques de l'Office des voiries et drainage (OVD), les travaux vont durer 6 mois et sont entièrement financés par le ministère des infrastructures et travaux publics.

La réhabilitation de l'avenue du cimetière participe aussi à la revalorisation de ce quartier relégué en seconde zone du fait de sa position excentrée. Sous l'impulsion du Président Tshisekedi, l'eau et l'électricité étaient déjà desservis au camp Luka.