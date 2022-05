Madagascar: Tennis / Circuit Mondial Juniors U18 grade 5 - Dune Pelasoa sacrée en simple et en double

La jeune joueuse a réalisé un beau doublé au circuit mondial junior U18 grade 5 à Windhoek en Namibie.

Les titres et les victoires s'enchaînent pour la jeune raquette malgacho-française, Dune Pelasoa Vaissaud. La joueuse âgée de 15 ans, tête de série numéro un du circuit mondial juniors U18 grade 5, à Windhoek en Namibie, a raflé toutes les mises sur le tableau féminin. Pour le tournoi en simple, Dune a été exemptée du premier tour et a réalisé un parcours sans faute. En quart de finale, elle a pris le dessus sur la Sud-africaine Annika Kleinhans en deux sets, 6-3 et 6/0. En demi-finale, Dune a éliminé la Sud-africaine Erin McKenzie par deux sets à zéro, 7-6 et 6-1.

La finale était cent pour cent malgache entre Dune Pelasoa et Mitia Voavy. Dune qui défendait les couleurs françaises s'est imposée en deux sets, en 6/2 et 6/1. Elle a fait ses débuts au tennis sur les courts de l'Association Sportive Universitaire d'Antananarivo à Ambohitsaina, sous la houlette de son entraîneur Basile Ramanantoanina. Basile, très connu dans le paysage de la petite balle jaune malgache, a formé de nombreux champions et a cru au talent et aux capacités de Dune.

La joueuse a été un pur produit du pays avant de continuer ses entraînements en France. En double, la paire formée par Dune Pelasoa et Shahd Habib a remporté le titre. Elles ont battu les Sud-africaines Ashtyn Cason et Kaitlyn Leigh Ramduth par deux sets à un, 6-7/6-1/10-5 en quart de finale. Habib et Dun ont disposé facilement de Celina Joseph et Annika Kleinhans en deux sets, 6-2 et 6-3. La Franco-malgache et l'Egyptienne ont conclu leur victoire sur Vera Sokolova et Rune Van Wyk en deux sets à un, 6-3/ 3-6 et 10-1 en finale. Pour ce tournoi ITF grade 5, quatre joueurs et joueuses d'origine malgache ont participé. Il s'agit de Dune Pelasoa Vaissaud, Tefy Ranja Rabarijaona, Harena Voaviandraina et Andraina Mitia Voavy.