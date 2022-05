Madagascar: Basketball / Analamanaga - Les grandes équipes démarrent en trombe

L'ouverture officielle de la saison 2022 pour la ligue Analamanga de basketball a été lancée samedi sur les terrains d'Ankatso.

Au total, 8 000 joueurs issus de 76 clubs répartis dans les 5 sections des ligues d'Analamanga s'affronteront lors de cette joute régionale qui s'étalera jusqu'au mois de juillet. Il s'agit aussi d'un tremplin avant le championnat de Madagascar. Le vice-président de l'Université et le directeur régional de la Jeunesse et des Sports ont honoré cette cérémonie de leur présence. Lors de son discours, le président de la ligue, Hery Andriatsima a rappelé que son objectif est de mettre en place un basketball de niveau et de qualité à travers diverses activités pendant son mandat.

En effet, la ligue envisage de mettre en place le basketball en tant que sport scolaire, et mettre en place un tournoi de sélection régionale. Un basketball de proximité est aussi au menu en plus du championnat toutes catégories. L'ambiance a été à son comble à Ankatso avec des spectacles de grands artistes et d'animation, suivis d'une remise de lots aux joueurs sélectionnés U12 garçons et filles de la part de la ligue Analamanga et Habibo.

Après cette cérémonie d'ouverture, les championnats se poursuivront avec les 3e et 4e journées. Parmi les plus attendus : ceux de la catégorie U. Sans surprise, les équipes de renom se détachent petit à petit. Chez les U18 garçons, Cospn a défait LSPM par 64 à 31. On a assisté à un match très technique entre Mb2all et Fandrefiala. À l'issue d'une rencontre acharnée, la formation de Fandrefiala bat les protégés de Cyrille par 65 à 62. Le Cosfa pour sa part a écarté ASA par 70 à 59 avant d'étriller BJ Team sur le score de 61 à 25. Chez les U20, COSPN s'est imposé face au Lhbbc par 68 à 31 tandis qu'AST a battu Akbb par 65 à 57.