Madagascar: Un passé recomposé

J-17 pour le match aller entre le Ghana et Madagascar prévu le 1er juin au Cape Coast Sports Stadium qui a une capacité de 15 000 places. Soit presque trois fois moins que celle du " Kianja Barea " de Mahamasina.

En revanche, c'est carrément l'inverse en termes de nombre de joueurs expatriés. Comme le nom de l'équipe l'indique, les Black Stars du Ghana sont composés d'une constellation d'étoiles évoluant dans presque tous les grands championnats européens. Avec 5 joueurs en Premier League dont 3 dans les rangs d'Arsenal , 1 à Leicester et 1 également à Crystal Palace qui occupent respectivement les 5ème, 9ème et 11ème places en Angleterre. Sans compter le joueur du Swindon Town en deuxième division anglaise. 4 Ghanéens jouent aussi en Ligue 1, en l'occurrence, au Racing Club Strasbourg, aux Girondins de Bordeaux et au Stade rennais Football club.

Il y a également 3 sociétaires des Black Stars en Liga espagnole dont 2 à l'Athletic Bilbao et 1 au Celta Vigo. De même, la Bundesliga compte un expatrié ghanéen au sein de l'équipe du Bochum. Seule la série A italienne ne comprend aucun membre des Black Stars. Côté Barea version 2022 pour ne pas dire 2019, il n'y a qu'un joueur en Ligue 1 avec le PSG où il est toutefois le 9ème gardien. Le reste de l'effectif joue dans des équipes de moindre envergure comme la Saint-Pierroise et la Sainte-Rosienne à la Réunion ; le CS Louhans- Cuiseaux, le Mans, le CS Sedan Ardennes et l'AS Nancy Lorraine en France ; le CS Fola Esch au Luxembourg ; le RU Saint Gilloise et le Sporting Charleroi en Belgique ; Barnsley en Angleterre ; Finn Harps FC en Irlande ; Al Quadsiah et Ghud Al Medina en Arabie Saoudite ; El Gouna et Ghazi Mahalla en Egypte. Sans oublier l'autre club égyptien, le Future FC quand bien même le joueur en question appartiendrait plutôt au passé... recomposé ou décomposé. C'est selon.