Madagascar: Coupure d'eau de la Jirama - Problème de pompage à la station Mandroseza II

Alors que la Jirama s'efforce de résoudre les problèmes de coupures d'électricité qui surviennent dans la capitale depuis quelques semaines, l'approvisionnement en eau a également connu des perturbations, le weekend dernier.

Hier, la société d'État a affirmé que l'unité de pompage d'eau à Mandroseza II a subi une panne technique, causant des perturbations de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs zones de la ville d'Antananarivo et ses environs. " Ces perturbations concernent, pour la zone centre, les quartiers de Fiadanana, Anosy, Carlton, Ampefiloha, Isoraka, Isotry, Anosibe, Andavamamba, Andohatapenaka, 67ha, Antohomadinika, Andraharo Galaxy, Antanimena, Ankadifotsy, Ankorondrano, Ivandry, Analamahitsy, Alarobia et Soavimasoandro. Pour la zone Nord-Ouest, il y a Imerina afovoany, Talatamaty, Mandrosoa, Ambohibao, Morondava, Andranoro, Amboavahy, Andranomena, Avaratetezana, Ambohidroa, Amboaroy Ivato, Antsakambahiny, Ambohijanahary, Ankadindravola, Antalamohitra, Ambodirano, Ilaivola, Ivato village, Tsilazaina Ivato, Horizon Ivato et Ivato pharmacie. Pour la zone Ouest, les quartiers Ampitatafika, Anosizato,Antandrokomby,Ambanimaso, Antokotanitsara, Avaratetezana,Ankaditany, Ambohimangidy, Malaza, Ambodiafontsy, Faliarivo,Fenoarivo, Ambohimamory, Loharanombato, Itaosy, Andohatanjona, Amboatavo, Avarabohitra, Ambohimandroso, Hopitaly Itaosy, Ambodifasika, Andranonahoatra et la Cité des assureurs ", ont communiqué les responsables auprès de la société d'État. Une fois de plus, les techniciens font la course contre la montre, selon la Jirama, pour rétablir au plus vite pour réparer l'unité de pompage, afin que l'approvisionnement en eau potable revienne à la normale dans la capitale.