Cameroun: L'appel à la paix de Mgr Andrew Nkea, président de la Conférence épiscopale

A quelques jours de la fête de l'unité, qui est aussi la fête nationale (vendredi), le nouveau président de la Conférence épiscopale du Cameroun lance un appel à la paix dans le pays. Élu au début du mois, Mgr Andrew Nkea a communiqué adressé un massage aux fidèles ce week-end à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Fatima.

Mgr Andrew Nkea connait bien la crise dans les régions anglophones puisqu'il est aussi l'archevêque de Bamenda, le chef-lieu du nord-ouest. Il répondait à Christina Okello, de la rédaction Afrique.

" On a traversé cette crise depuis cinq ans et nous en sommes fatigués. Tout le monde attend la paix. C'est aussi un appel pour que tous ceux écoutent l'archevêque ouvrent leur coeur pour se réconcilier. Ça, c'est le message principal que j'ai donné. On continue à prêcher et cette fois-ci j'espère que beaucoup de monde va écouter. On a commencé à parler de dialogue, de dialogue inclusif, on continue aussi à parler pour que les gens déposent les armes. Les armes ne peuvent pas résoudre ce problème. On parle de cessez-le-feu, que les gens déposent les armes ... mais on doit insister sur ce dialogue inclusif. "

Dans son adresse, Mgr Andrew Nkea a aussi demandé la libération de la sénatrice du parti au pouvoir, Regina Mundi, enlevée il y a deux semaines par des séparatistes présumés. Élue du RDPC, elle a été kidnappée samedi 30 avril dans le Cameroun anglophone par le mouvement séparatiste de l'Ambazonie. Dans une vidéo de revendication au début du mois : ses ravisseurs exigent que des prisonniers soient relâchés en échange de sa libération.

