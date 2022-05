Gabon: ANPN - Les entreprises Alain découvertes des parcs nationaux et la biodiversité

Le Secrétariat Exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux a initié une rencontre entre les opérateurs touristiques et les entreprises. L'objectif de ce rendez-vous du donner et du recevoir a pour objectif, selon le Secrétaire Exécutif Christian Tchemambela, de permettre aux Gabonais en général et des agents en entreprise, de découvrir les parcs nationaux .

Les agents de plusieurs entreprises de la capitale gabonaise ont fait le déplacement de la Pointe Denis pour une séance de travail à la découverte des parcs nationaux du Gabon et leur biodiversité. Cette rencontre entre les opérateurs touristiques et l'Agence nationale des parcs nationaux ( ANPN) est selon Christian Tchemambela, une opportunité qui permet aux Gabonais de sortir de Libreville pour la découverte des aires protégées du pays.

Toujours selon le Secrétaire Exécutif Christian Tchemambela, "L'objectif à long terme a été défini à partir de notre stratégie triennal depuis deux ans, l'année dernière, nous avons fait des premières rencontres avec des opérateurs touristiques au niveau du parc d'Akanda. Cet objectif se poursuit aujourd'hui ici à Pongara, pour permettre à ce que les Gabonais en général et surtout ceux en activité dans les entreprises, puissent sortir de Libreville tous les week-end pour découvrir les parcs nationaux".

Aussi, a t-il rappelé que le Gabon dispose d'un important réseau d'aires protégées. Ces aires protégées, poursuivra t-il, regorgent de nombreuses richesses naturelles : une faune et flore souvent endémiques. Cette grande richesse a, avant tout, mérité d'être protégée. Cela a été la mission principale de l'Agence nationale des parcs nationaux, conclut-il .

Présent à cette rencontre du donner et du recevoir, Arcad Edmond Lepeyi, le Directeur général du Tourisme a éclairé l'opinion quant au rôle que joue le ministère en charge du Tourisme ."Le rôle du ministère du Tourisme est de réguler l'activité touristique, de le réglementer. Notre rôle évidement, est de mettre en place, une stratégie nationale du tourisme qui fera en sorte que, le tourisme, notamment l'écotourisme au Gabon, se développe harmonieusement " a t-il rappelé clairement.

Il faut rappeler à des fins utiles que l'Agence nationale des parcs nationaux ( ANPN) est l'organisme de gestion des parcs nationaux. C'est un établissement public à caractère scientifique et environnemental, doté de la personnalité morale. l'ANPN jouit d'une autonomie administrative et financière. Ses missions s'articulent en trois axes principaux : la protection, la protection, la gestion et la valorisation des aires protégées sous sa gestion.