Afrique: Vera Songwe - "L'Afrique est toujours à la recherche de ressources pour atteindre la prospérité"

Diamniadio — Le continent africain est toujours à la quête de ressources financières pour la relance de son économie et atteindre la prospérité, après plus de deux ans de lutte contre la pandémie de Covid-19 et les changements climatiques, a déclaré, lundi, à Dakar, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), Vera Songwe.

"Autant de guerres, autant de quête de solutions pour le continent africain qui n'a pas réussi le pari de la mobilisation interne de ressources", a-t-elle lancé.

Elle s'exprimait à l'ouverture officielle de la 54ème Conférence des ministres africains de l'Economie et des Finances (COM2022), au Centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio.

"Il est nécessaire pour les Etats d'augmenter et de renforcer les ressources domestiques, mais nous n'avons pas pu attendre les 30% de revenus internes fixés comme objectif", a-t-elle relevé devant le chef de l'Etat, Macky Sall, venu présider l'ouverture de la session ministérielle.

Elle estime que "l'Afrique n'arrivera jamais à la prospérité, ni à aller de l'avant si elle ne parvient pas [atteindre] à cet objectif et aller à l'avant des marchés internationaux".

"Les ministres des finances, les gouverneurs des banques centrales ont fait un bon travail, parce que la pandémie a eu un impact très fort sur nos économies. On a survécu, mais survivre n'est pas atteindre la croissance et la prospérité, il faut que l'Afrique arrive à avoir des financements pour opérer une véritable relance de son économie", a plaidé Vera Songwe.

Pour la secrétaire exécutive de la CEA, "arriver à la prospérité, c'est trouver de l'emploi pour tous ces jeunes".

A titre d'exemple, elle a rappelé que ce sont "30.000 jeunes qui sortent des universités [sénégalaises], chaque année", et pour l'ensemble du continent, ils sont 16 millions à arriver sur le marché de l'emploi.

Selon Vera Songwe, en 1990, le nombre des pays à revenus moyens était de 19 pays, contre 28 en 2020.

Elle note qu'en plus d'être exacerbée par la crise sanitaire sans précédent, la dynamique économique du continent a aujourd'hui changé.

Pour changer la donne, elle préconise une transformation des économies, avec surtout une politique d'intégration régionale, une bonne gouvernance des ressources et un développement du numérique. Entre autres pistes de solution, elle conseille également d'aller à la rencontre des marchés financiers internationaux.

Elle a rappelé quelques chiffres reflétant la situation économique de l'Afrique, un continent qui, malgré une population de 1,2 milliard d'habitants, ne représente que 2% du commerce mondial et 17% de tous les comptes bancaires du monde.

"Avec cette dynamique et des chocs exogènes telles que la pandémie Covid-19, il va falloir changer la manière avec laquelle nous intervenons et débattons avec les institutions financières internationales", a-t-elle conseillé.

"Plus de voix, plus de détermination mais plus de bonne gouvernance pour accéder aux ressources financières. L'Afrique peut, quand elle veut, et nous comptons sur votre leadership à la tête de l'Union africaine pour porter ce plaidoyer à l'endroit de vos pairs", a-t-elle souligné en s'adressant au chef de l'Etat, Macky Sall.

La 54ème Conférence des ministres africains de l'Economie et des Finances (COM2022), organisée à l'initiative de la Commission économique pour l'Afrique de l'Organisation des Nations unies, a débuté ses travaux mercredi 11 mai avec la réunion des experts. Celle-ci s'est déroulée sur trois jours et se poursuit avec la réunion ministérielle qui prend fin mardi au CICAD.