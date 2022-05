Sénégal: Une marche de protestation du CU3SP-Fippu Jotna, jeudi

Dakar — Le Cadre unitaire des syndicats pour la sauvegarde du service public de la communication et des postes (CU3SP-Fippu Jotna) va organiser une marche de protestation, jeudi prochain à 10 h, sur la place de l'Obélisque, à Dakar, ont annoncé ses dirigeants.

Le CU3SP-Fippu Jotna a décidé de tenir cette manifestation en guise de protestation contre la "mal gouvernance chronique" de plusieurs entreprises sénégalaises publiques et privées.

Il s'agit de l'APS, du groupe privé Excaf Telecom, de La Poste, de la RTS et du journal Le Soleil, ont précisé ses dirigeants lors d'une conférence de presse.

Cette marche de protestation sera la première manifestation du CU3SP-Fippu Jotna après le lancement officiel de ses activités, ce lundi, à Dakar.

Le Cadre unitaire des syndicats pour la sauvegarde du service public de la communication et des postes réunit des professionnels des médias et des fonctionnaires, dont certains sont employés par les impôts et domaines.

Le CU3SP-Fippu Jotna est constitué de sections APS, RTS, Soleil et Excaf Telecom du Synpics, le Syndicat des professionnels l'information et de la communication du Sénégal. Des sections RTS et Soleil de la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, et le SLTS, le Syndicat libre des travailleurs du Soleil, en font partie.

Des employés de La Poste membres du Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications (SNTP) y militent.

"Nous réclamons la libération des entreprises et des travailleurs (... ) L'Etat se désengage de plus en plus du secteur public", a dit Ibrahima Sarr, le secrétaire général de la SNTP.

Le Syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications va diriger la manifestation, à laquelle prendront part toutes les autres sections du CU3SP-Fippu Jotna.