Soudan: Daglo présente ses condoléances à la suite du décès de Khalifa Bin Zayed

Abou Dhabi — Le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire (CST), le Lit-Gén. Mohamed Hamdan Daglo et la membre du CST, Ragaa Nicola, et la délégation qui les accompagne ont présenté leurs condoléances au décès du président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Daglo a présenté ses sincères condoléances au peuple des Émirats arabes unis et à Al Nahyan à la suite de la mort du cheikh Khalifa Bin Zayed, réaffirmant sa sagesse et le respect qu'il a gagné de tous, Le vice-président du CST a félicité Mohammed Bin Zayed pour avoir gagné la confiance du Conseil supérieur de l'Union et sa sélection en tant que président des Émirats arabes unis, Mohamed Bin Zayed, pour sa part, a remercié et exprimé sa gratitude aux sentiments sincères que le général Daglo et la délégation qui l'accompagne ont manifestés aux les Émirats arabes unis et leur peuple.