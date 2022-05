Angola: PASCAL sécurise l'implantation des élections locales

Lubango (Angola) — Le projet d'appui à la société civile et à l'administration locale en Angola (PASCAL) rendra plus sûre la mise en œuvre du processus des élections locales en Angola, a déclaré lundi le directeur de l'ADRA dans la région sud du pays, Simione Justino.

Le directeur de l'Agence adventiste de développement et de secours dans les provinces de Namibe, Cunene et Huíla a dit que PASCAL vise à renforcer la participation de la société civile à la prise de décision, en mettant l'accent sur les femmes.

Il s'agit d'un projet bipartite entre le ministère de l'Administration du Territoire (MAT) et l'Union européenne, qui bénéficiera dans un premier temps à 25 municipalités des provinces de Benguela, Huambo, Huíla, Malanje et Luanda, selon Simione Justino, qui s'exprimait en marge de la présentation du PASCAL dans la province de Huíla.

Évalué à 5,8 millions d'euros et financé par l'Union européenne, le projet s'inscrit dans les politiques nationales et européennes, pour la consolidation des organisations de la société civile - en faisant d'elles des acteurs actifs dans le processus des élections municipales - de décentralisation et de développement du pays.

Selon Simione Justino, ces mêmes objectifs visent, entre autres, à contribuer à la croissance économique et au développement social du pays, à travers une participation inclusive, hétérogène et efficace de la société civile à la gouvernance locale, en vue de promouvoir l'échange de compétences et de bonnes des habitudes.

De même, il soutient la participation inclusive et effective des citoyens, en vue d'améliorer la collaboration des citoyens dans la gouvernance locale, afin de parvenir à des cadres stables de coexistence et de renforcer les mécanismes démocratiques.

Le directeur a indiqué que bien que les élections municipales n'aient pas encore été mises en œuvre, dans la pratique, les organisations de la société civile promeuvent déjà ce type d'action, à mesure que des formes d'organisation locales émergent, à travers la concertation avec les autorités traditionnelles, les coopératives et les associations d'agriculteurs, en tant qu'acteurs qui soutiendront pouvoir local.

"Ce travail se fait souvent sans la cohérence qui est voulue et ce projet a compris qu'il apportera des éléments qui donneront de la consistance à l'action que la société civile fait déjà au profit des élections locales", a-t-il soutenu.

À son tour, la vice-gouverneure du secteur politique, économique et social de Huíla, Maria João Chipalavela, a remercié l'UE pour son soutien en complément des actions de l'Exécutif angolais dans le processus de décentralisation et de déconcentration administrative en cours dans le pays.

"Nous devons examiner cette dimension de l'organisation et de l'éducation communautaires et réfléchir à la manière dont ces processus peuvent accélérer de manière affirmée des formes de développement local, afin d'améliorer la qualité de la prestation des services de l'administration publique", a-t-elle souligné.

Le directeur du PASCAL, Pablo Lópes, a dit que le projet sera mis en œuvre en 40 mois, dans cinq municipalités de chacune des provinces couvertes.

Le projet comporte trois axes fondamentaux, notamment le renforcement des administrations locales de l'Etat, l'amélioration du cadre législatif, dans le cadre de la décentralisation, et la participation de la société civile.