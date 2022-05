Afrique: Le PR encourage l'utilisation des revenus pétroliers pour l'industrialisation du continent

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce lundi à Luanda que les pays africains devaient accélérer la diversification de leurs économies et tirer le meilleur parti des revenus pétroliers pour l'industrialisation du continent.

S'exprimant à l'ouverture du 8e Congrès de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole (APPO), qui se déroule à Luanda jusqu'à jeudi, le chef de l'État angolais a indiqué que les ressources énergétiques continueront à jouer un rôle de premier plan dans les économies.

A l'occasion, le Président de la République a fait référence à une étude qui fait le point sur les défis auxquels sont confrontés les Pays Africains Producteurs de Pétrole.

Parmi ces défis figure la probabilité que plus de 125 milliards de barils de pétrole brut et plus de 500 billions de pieds cubes de gaz provenant de réserves prouvées resteront à jamais inexploités " si nous ne restons pas unis et capables de défendre nos intérêts en tant que continent ".

Il a souligné le fait que pendant plusieurs décennies, les projets de l'industrie pétrolière africaine, dans leurs trois stades de développement, ont été financés exclusivement par des capitaux étrangers, une situation qui, de l'avis du Président João Lourenço, pourrait changer, à la suite du changement du paradigme mondial des combustibles fossiles aux énergies renouvelables.

Il a mis en relief le fait que, historiquement, le pétrole et le gaz africains sont explorés et produits, fondamentalement, pour répondre à la demande extérieure des pays industrialisés d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Partant de cette perspective, le Détenteur du Pouvoir Exécutif a averti que les pays africains courent le risque sérieux de se retrouver sans marché dans un avenir proche.

Le Chef de l'Etat a toutefois affirmé qu'à moyen/long terme, les énergies fossiles sont condamnées à être définitivement interdites comme l'une des mesures de protection de l'environnement et, par conséquent, de la planète.

"Nous sommes tous obligés d'adhérer à la nécessité d'une transition énergétique pour sauver la planète Terre, notre maison commune", a précisé le Président angolais, après avoir défendu que la transition énergétique est un processus graduel et responsable qui défend la planète sans causer plus de faim et de misère.

Pour l'homme d'Etat, il est essentiel que, pendant que le processus de transition énergétique se déroule, les pays accélèrent la diversification de leurs économies respectives et mettent à profit les revenus pétroliers pour l'industrialisation du continent.

"Nous savons que ce n'est pas facile car nous avons peu de temps, mais nous n'avons pas d'autre choix que de penser que, parce que c'est nécessaire, cela doit être possible", a poursuivi le Chef de l'Etat.

Le 8ème Congrès et Exposition du Pétrole d'Afrique, CAPE VIII, se déroule sous le thème " Transition Energétique : Défis et Opportunités dans l'Industrie Africaine du Pétrole et du Gaz ".

L'événement est une organisation conjointe de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole (OAPP) et du gouvernement angolais.