Afrique: Les producteurs de pétrole d'Afrique définissent l'avenir du CAPE

Luanda — Les pays africains producteurs et exportateurs de pétrole discuteront, à partir ce lundi, en Congrès, des principaux défis actuels et futurs du secteur, en mettant l'accent sur l'augmentation de la production.

Dans ce VIII Congrès et Exposition du Pétrole de l'Organisation Africaine des Producteurs de Pétrole (APPO), qui se déroulera du 16 au 19 de ce mois de mai, les 14 pays membres délibéreront sur les défis et les opportunités de la transition énergétique et l'avenir de l'industrie du pétrole et du gaz en Afrique.

Sous la devise "Défis et opportunités dans l'industrie africaine de l'énergie, du pétrole et du gaz", le forum réunit des experts nationaux, régionaux et internationaux de l'industrie de l'énergie, du pétrole et du gaz.

De même, tous les ministres de l'énergie, du pétrole et du gaz et les hauts fonctionnaires des compagnies pétrolières nationales des pays membres de l'APPO participent, créant ainsi des opportunités pour les délégués et les participants à la conférence d'avoir une interaction directe et des informations de première main des politiciens et des décideurs sur les opportunités d'investissement dans l'industrie nationale.

Selon l'ordre du jour, des sujets liés à l'impact de la COP-26 et à la transition énergétique sur l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, le développement du contenu local africain, seront analysés.

Le programme prévoit également des discussions sur les mises à jour des secteurs en amont et en aval et la valeur ajoutée, grâce au contenu local, sur les partenariats réussis dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique : perspectives des NOC sur les infrastructures transfrontalières.

Le développement du marché pétrolier africain, les opportunités de raffinage pétrochimique et de traitement et le financement du secteur Pétrole et Gaz : Positionnement de l'AEICORP- Africa Energy Investment Corporation, sont d'autres sujets à l'ordre du jour de ce forum.

Organisé depuis 18 ans, le CAPE VIII est désormais réputé pour être l'événement pétrolier et gazier le plus important et le plus influent en Afrique, qui vise à offrir aux investisseurs l'opportunité d'acquérir des connaissances et des informations plus approfondies sur l'orientation stratégique de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique.

C'est une conférence "incontournable" et la seule plate-forme complète sur la politique, les affaires et l'interaction des pays membres de l'APPO.