Angola: L'Exécutif en faveur d'un environnement des affaires plus attractif

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a déclaré dimanche à Luanda que l'Exécutif angolais s'engage à améliorer l'environnement des affaires, afin de rendre le marché angolais plus attractif pour les investissements privés.

Selon le chef de la diplomatie angolaise, qui s'exprimait à l'issue de la 9ème réunion des ambassadeurs, l'Exécutif souhaite que l'investissement étranger direct soit un vecteur capable de capitaliser sur les opportunités qu'offre le marché angolais, générant ainsi davantage d'opportunités d'emploi, de revenu et d'amélioration de la qualité de vie de la population angolaise.

Téte António a également ajouté que le Gouvernement avait reformulé la loi sur l'investissement privé, approuvé un cadre juridique pour promouvoir la concurrence, créé des mécanismes pour accélérer le processus d'octroi de visas, renforcé les mécanismes de contrôle interne sur l'activité de l'administration publique, ainsi comme une coopération accrue avec les partenaires internationaux pour mener une lutte incisive et efficace contre la corruption, le népotisme et l'impunité.

Le dirigeant a souligné pour améliorer et attirer davantage d'investissements, les ambassadeurs visiteront, les 16 et 17, la Zone économique spéciale, un pôle industriel à grande échelle, dont l'exploitation et la capitalisation dépendront également de la poursuite de l'adoption d'un une diplomatie économique de plus en plus active et globale.

La réunion des ambassadeurs visait, entre autres, à réfléchir et à ajuster la stratégie de politique étrangère angolaise compte tenu des défis et des opportunités découlant du contexte international actuel.

La 9ème réunion des ambassadeurs a eu lieu à un moment où le monde est confronté à un environnement de repositionnement face à l'impact causé par la pandémie de Covid-19 et la crise russo-ukrainienne.