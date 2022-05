Congo-Kinshasa: Musique gospel - Trois morceaux enregistrés par Micheline Shabani et Thomas Lokofe

Le chantre Thomas Lokofe et la chanteuse et pasteur Micheline Shabani ont enregistré trois chansons, dont deux se retrouveront dans le prochain opus de Micheline Shabani et l'autre sortira comme un single de Thomas Lokofe qui a élu domicile en Europe.

Selon le chantre, se confiant au présentateur Christian Bosenge, il a été question de promouvoir la culture congolaise, surtout la présence de la percussion caractéristique de l'ethnie mongo de la province de l'Equateur dans l'arrangement musical.

" j'aimais entendre maman Micheline chanter avec nos sonorités de l'Equateur et je me disais que ce serait bien de chanter avec elle. Nous nous sommes vus vers fin 2021 et elle m'a proposé de chanter ensemble. J'ai d'emblée accepté, en lui disant que je rêvais de ce duo depuis bien longtemps. Nous avons donc fait trois chansons exceptionnelles que nous mettrons bientôt à la disposition du public ", a indiqué le chanteur gospel dans un entretien avec Christian Bosenge sur Congo Buzz TV.

Après l'enregistrement, les deux artistes gospel ont convenu de proposer un concert afin de revaloriser encore plus la culture du terroir. " Nous avons remarqué que les jeunes chanteurs ont plus tendance à mettre en avant le style d'ailleurs, urbain ", a indiqué Thomas Lokofe. Les deux chantres se sont produits le 24 avril dernier au Fleuve congo Hôtel à Kinshasa, avec les deux autres chanteuses invitées dont Mamie Musadi et la sœur Eunice Manyanga.