Congo-Brazzaville: Vie associative - Des délégués médicaux se regroupent au sein de l'ADVM

La sortie officielle de l'Amicale dynamique des visiteurs médicaux (ADVM) a eu lieu le 14 mai à Pointe-Noire, pour consolider et raffermir non seulement les liens qui unissent les délégués médicaux mais aussi cultiver la solidarité, l'entraide et l'entente entre eux.

L'ADVM se veut être un cadre d'échange, de discussion et de partage autour de la profession du visiteur médical. La valorisation du métier, la résolution de certains écueils qui minent encore cette profession sans oublier la formation continue et l'actualisation des acquis sont, entre autres, les chevaux de bataille de cette association qui a pour credo solidarité, efficacité et vérité.

Ainsi, au cours de la première activité de l'ADVM, Perpétue Lionta, secrétaire général adjoint, dans son mot introductif, a remercié ses collègues pour leur adhésion à cette œuvre commune avant l'adresse de Jean-Raymond Kabani, membre du conseil et ancien dans la profession, qui a exhorté les délégués médicaux à l'humilité et au professionnalisme, gages de la réussite dans le métier.

De son côté, Armel Mambou, secrétaire général de l'ADVM, a insisté sur la solidarité qui doit guider tout membre de cette association en s'entraidant à tout moment avant de faire l'historique de la profession de visiteur médical dans le monde.

Pour sa part, Aslon Tsilou Bamba, membre de la Commission de contrôle et de vérification, a édifié ses collègues sur les premiers pas de la profession au Congo avec comme précurseurs à l'ère coloniale les visiteurs missionnaires qui, plus tard, seront rejoints par des agents recrutés dans le corps médical, les jeunes fonctionnaires, les étudiants de l'Université Marien-NGouabi, les agents de l'ex Société congolaise des pharmacies. L'histoire retient, a t-il dit, que le premier délégué médical a été Etienne Niawou des Laboratoires Services. Il fait partie de la première génération de visiteurs médicaux communément nommés délégués médicaux qui ont commencé le métier dans les années 1975.

Signalons que les missions et attributions du délégué médical sont, entre autres, de visiter les prospects prescripteurs du corps médical et paramédical dans les formations hospitalières et autres structures sanitaires agrées au Congo, ainsi que les pharmacies des secteurs publics et privés. La présentation des produits qui fait partie aussi de ses missions consiste à exposer leurs propriétés thérapeutiques, à mettre en valeur les composantes, ressortir les avantages, les indications, les contre-indications, les précautions d'emploi et les effets indésirables éventuels.

Un repas d'amitié et de fraternité a mis fin à l'activité des visiteurs médicaux qui ont également rendu hommage aux anciens ayant œuvré pour l'auréole de la corporation.