Congo-Brazzaville: Assistance humanitaire - Firmin Ayessa au chevet des sinistrés de Makoua

Le député titulaire de la circonscription électorale unique de Makoua, dans le département de la Cuvette, Firmin Ayessa, vient d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux victimes de la catastrophe naturelle qui s'était produite le 29 avril dernier, causant d'importants dégâts humains et matériels.

La tornade avait soufflé sur la communauté urbaine de Makoua laissant derrière elle 200 ménages sinistrés, soit 1 200 personnes affectées. Plusieurs habitations avaient été lourdement touchées. La fragilité des matériaux de construction et la vétusté de nombreuses habitations expliquent l'ampleur des dégâts causés. On a déploré deux morts dont les obsèques ont été prises en charge par le gouvernement.

A travers son geste de générosité, le ministre d'Etat, chargé de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale a voulu témoigner sa solidarité en faveur des sinistrés. Ceci en mobilisant une assistance humanitaire d'urgence composée, entre autres, de 300 sacs de 25Kg de riz, 75 cartons d'huile, 300 sacs de sel; 30 cartons de 100 savons, soit 3 000 savons. A cela s'ajoute un appui à la reconstruction et à la réhabilitation des maisons (10 000 tôles et une tonne de pointes de tôles).

S'adressant à la population, Firmin Ayessa a annoncé que le gouvernement est en train d'organiser son assistance en faveur des victimes de Makoua. Il a invité les sinistrés à rejeter l'idée selon laquelle l'Etat les a abandonnés. " Pour vous qui avez connu ce sinistre, deux semaines c'est trop ! Vous vous dites que voici que nous sommes au fond du trou et nous ne voyons personne courir à notre secours. Dans une espèce d'élan de solidarité attendue, nous voici auprès de vous pour que vous ne vous sentiez pas abandonnés ", a-t-il dit, précisant qu'il est l'émissaire du Premier ministre.

Remerciant toutes les personnes de bonne volonté ayant manifesté leur élan de solidarité envers les habitants victimes de cette catastrophe naturelle, Firmin Ayessa a rappelé que la ville de l'Equateur a toujours bénéficié de l'appui et de l'attention incommensurables du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Se félicitant de cette initiative, le Collectif des parlementaires du département de la Cuvette a, par le biais de son président, le sénateur Edouard Roger Okoula, remis une enveloppe à Firmin Ayessa. Après la remise des kits, le ministre d'Etat et les parlementaires ont visité un échantillon des habitations et le siège de la radio Makoua éventré par la tornade.

La donation a rencontré l'assentiment des bénéficiaires qui n'ont pas encore oublié l'ampleur des dégâts causés par cette pluie diluvienne. " Nous étions surpris par cette tornade qui a ravagé les toitures de nos deux maisons et une boutique. Plusieurs objets ont été abîmés. Aujourd'hui, les mots me manquent. Je suis tellement émue de ce que le ministre d'Etat, notre élu, vient de faire ", a souligné une bénéficiaire.

Lors de son séjour dans cette partie du pays, Firmin Ayessa s'est rendu à Bokogna, à 45 km de Makoua sur la route d'Itoumbi, pour accomplir le même geste envers les sinistrés de ce village. Ils ont bénéficié des kits humanitaires pour leur permettre de surmonter cette dure épreuve. " J'étais dans la maison aux environs de 18 h. J'ai senti les arbres tombés derrière la maison. Celle-ci s'est mise à bouger et subitement la toiture a été emportée par un vent violent. Je suis très satisfait de ce geste de solidarité, un geste incroyable de la part du ministre d'Etat, Firmin Ayessa, que personne n'attendait. Avec mes quarante tôles et des pointes, dans une semaine je vais rebâtir ma toiture ", s'est réjoui un bénéficiaire.