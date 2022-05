Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - L'Unicef facilite l'accès à l'eau dans l'Equateur

Pour la quatorzième fois, la province de l'Equateur fait face à la résurgence de la maladie à virus d'Ebola, exposant la population à plusieurs besoins, notamment celui de l'eau.

Pour répondre à cette exigence, l'Unicef a fait venir de Kinshasa et de Goma vingt-cinq tonnes de matériel de décontamination pour couper la chaîne de transmission de la maladie.

L'Unicef veut faciliter l'accès des communautés à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène qui sont des composantes essentielles et cruciales dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola.

Selon la représentante par intérim de cette agence des Nations unies en République démocratique du Congo, Katya Marino, dix-huit établissements de santé ont bénéficié d'un soutien en matière de prévention des infections, y compris des équipements de protection individuelle, du chlore et des installations pour le lavage des mains.

Plus de trois cents agents faisant partie du personnel soignant, a -t-elle indiqué, ont également été formés en prévention et contrôle des infections. En outre, l'Unicef a aussi renforcé les capacités des hygiénistes pour décontaminer et désinfecter les centres de traitement d'Ebola ainsi que les formations sanitaires où sont passés les cas confirmés et les suspects.

Aussi faudra-t-il souligner que la riposte de l'Unicef à cette épidémie s'appuie également sur les infrastructures mises en place lors de la onzième épidémie d'Ebola en Equateur. Cette agence avait alors appuyé la construction et la réhabilitation des ouvrages d'eau et de gestion des déchets durables dans les formations sanitaires ou encore des structures susceptibles de réduire la propagation de la maladie. Il s'agit des installations de forage avec des citernes élevées avec pompe électrique alimentée par énergie solaire dans neuf hôpitaux de huit zones de santé, la construction de bornes fontaines, la construction de blocs de latrines et la mise en place de zones de déchets, ou encore de lave mains.

Pour rappel, l'Unicef intervient à travers trois piliers, à savoir l'appui psychosocial, la communication des risques et l'engagement communautaire ainsi que la prévention contre les infections.