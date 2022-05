Algérie: Campagne de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale

Alger — Une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale, a été lancée lundi par la direction générale de la Protection civile, indique un communiqué de la DGCP.

"Dans le cadre de la préparation de la campagne estivale 2022, la direction générale de la Protection civile, organise une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale de l'année en cours et ce, à partir du 16 mai 2022, le coup d'envoi officiel devant être donné à partir des wilayas de Souk-Ahras, Sétif et Tiaret", précise la même source.

Au cours de cette campagne qui se poursuivra durant toute la saison estivale, plusieurs cas de risques liés à la saison estivale seront abordés, comme les dangers de la mer, les noyades dans les plans d'eau, la prévention contre les incendies de forêts, des récoltes et des palmeraies, l'envenimement scorpionique, les accidents de la circulation ainsi que les intoxications alimentaires, ajoute le communiqué, relevant que ce sera une occasion de sensibiliser les citoyens en leur fournissant des informations à même de réduire les risques liés à la saison estivale.

Afin de concrétiser l'ensemble de ces actions, la direction générale de la Protection civile table sur une large diffusion de cette campagne de prévention et de sensibilisation, avec notamment une plus grande "implication des parents", alors qu'en ce qui concerne les feux et de récoltes, il est recommandé de sensibiliser les exploitants et mettre en place des moyens opérationnels comme les colonnes mobiles.

Dans le même sillage, la Protection civile appelle à l'organisation de caravanes de sensibilisation au niveau local en impliquant la société civile et en organisant des émissions thématiques en collaboration avec les Radios locales et les chaînes de télévision, tout en encourageant le secourisme de masse, considéré comme la première contribution du citoyen en matière de prise en charge des victimes en cas d'accidents.

Il est aussi suggéré d'organiser des portes ouvertes à travers les différentes unités de la Protection civile, avec un accompagnement médiatique sur le site web et les comptes de la Protection civile sur les différents réseaux sociaux, sans oublier de mettre à contribution les directions des Affaires religieuses et l'envoi des SMS de sensibilisation aux citoyens.

Pour rappel, durant la saison estivale 2021, la direction générale de Protection civile avait effectué 39727 interventions pour la prise en charge de 21715 accidents de la circulation ayant causé 647 morts et 27620 blessés.

Pour ce qui est du dispositif de surveillance des plages, 95 morts par noyade ont été déplorés, dont 53 dans des plage interdites et 42 dans des plages surveillées, dont 20 en dehors des heures de surveillance, alors que 84 morts ont été enregistrés dans des plans d'eau. Durant la même période, la Protection civile a effectué 36915 interventions ayant permis le sauvetage de 25855 personnes de noyade.

Le bilan fait état également de 9052 incendies (forêts, maquis, récoltes, arbres fruitiers, palmeraies) avec des pertes estimées de plus 100000 ha de couvert végétal.