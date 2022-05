Congo-Brazzaville: Film-reportage - " La voix des hommes " ou la masculinité positive

Simplement parce que la lutte pour les droits des femmes et la lutte pour l'élimination des violences faites à leur égard ne sont pas qu'une question du 8 mars et du 25 novembre, journées internationales dédiées aux deux combats, le collectif des femmes de l'ONG Tosala a présenté le 14 mai, à l'Institut français du Congo, le film-reportage " La voix des hommes ". L'œuvre condense des avis masculins appelant à un changement de mentalité et de comportement.

D'une durée d'environ 20 mn, " La voix des hommes " est une compilation de petites vidéos enregistrées par des hommes de différents profils pour dénoncer les violences ayant pour base le genre et plus particulièrement les violences physiques, psychologiques et économiques dont continuent d'être victimes plusieurs femmes au Congo et plus largement dans le monde. Parmi eux, on retrouve des politiques, hommes de droits et de médias, scientifiques, enseignants, commerçants, entrepreneurs, artistes, coach sportifs, conducteurs, responsables religieux, esthéticiens, banquiers, promoteurs culturels et touristiques, artisans, étudiants et même des élèves. Comme le souligne Gilles Badet, docteur béninois en droit public dans le film, " les femmes sont la moitié de l'humanité. L'humanité a deux pieds, et elle ne peut pas refuser de marcher sur ses deux pieds. Marcher seulement sur le pied homme et oublier le pied femme, ce n'est pas normal. Je dis non aux violences faites aux femmes ".

Entrecoupé des séquences du clip vidéo "Tosala" sorti l'an dernier, ce film vise à sensibiliser la société sur le fait que le combat pour l'élimination des violences faites aux femmes n'implique pas que ces dernières, mais il concerne aussi les hommes. Aussi, il existe les violences fondées sur le genre qui toucheraient de nombreux hommes, mais qui par fierté ou humiliation préfèrent les subir en silence. D'où l'idée d'associer tout le monde car ce combat est une affaire de tous et les hommes sont d'une contribution non-négligeable dans l'atteinte de cet objectif.

" La voix des hommes, c'est voir et entendre des hommes portés la douleur et la souffrance des femmes en sensibilisant d'autres hommes à la non-violence. A travers ce film, nous avons simplement invité les hommes à nous donner leurs voix pour dire non, haut et fort, aux violences faites aux femmes. Ce film c'est aussi pour montrer que ce combat n'intéresse pas que les femmes et il est important que tout le monde s'y mette car quand on parle de victimes, il s'agit de nos mères, vos femmes, nos sœurs, nos amies, nos filles. Et ces dernières ont besoin d'assistance. Il ne faudrait pas que ces cruautés persistent ", a déclaré Cilia Jules, artiste-musicienne membre du collectif Tosala, et initiatrice du projet du film-reportage.

Durant les échanges, le panel constitué de Cilia Jules, Mariusca Moukengue et Maman Credo, toutes artistes et membres du collectif Tosala, a salué les efforts du gouvernement qui a pu mettre en place en République du Congo la loi Mouébara qui permet à tous de réaliser que dénoncer cette problématique n'est pas synonyme de caprices ou de rébellions féminines. Ainsi, cette loi vient soutenir les efforts longtemps menés de toute part pour réduire les violences faites aux femmes, au mieux les éliminer simplement.

Au-delà des efforts de sensibilisation que mène l'Organisation non gouvernementale (ONG), elle est bien consciente que la bataille reste également dans les ménages, écoles, églises, milieux socio-professionnels... sources de toutes ces violences. Une bataille qui doit passer par de vrais temps de communication et de prise de conscience personnelle afin de changer les mentalités et briser les barrières culturelles qui poussent encore certains citoyens à tolérer la violence ou à ne pas la dénoncer pour une tierce raison.

A ce propos, Tosala invite le gouvernement, les médias et d'autres leaders d'opinions à s'approprier le film-reportage " La voix des hommes " pour plus de résonance à ce combat. Par ailleurs, l'ONG remercie les différentes structures et personnes qui l'accompagnent depuis le début dans cet élan.