Congo-Brazzaville: Kick-boxing - Les arbitres initiés aux nouvelles techniques de travail

Le responsable du comité national de kick-boxing et disciplines associées(CNKDA), Me Valère Koubikana, a initié le 15 mai un stage d'imprégnation et de renforcement des capacités des arbitres de Brazzaville, portant essentiellement sur les nouvelles techniques d'arbitrage.

Les arbitres de kick-boxing, full contact et de muay thai de Brazzaville ont actualisé leurs connaissances, du 13 au 15 mai, sur les nouvelles méthodes de travail. Durant trois jours d'intense travail, ils ont découvert le fonctionnement de l'arbitrage à travers des cours théoriques et pratiques.

Ce stage est, en effet, prélude à une compétition internationale qui aura lieu d'ici à la fin de l'année. Pour faciliter la sélection des athlètes qui représenteront le Congo au championnat du monde, la CNKDA a souhaité initié les arbitres nationaux aux standards internationaux.

" Le stage se passe très bien. Nous avons commencé avec la partie théorique et gestuaire, aujourd'hui nous faisons la pratique. Chacun monte pour appliquer tout ce qu'il a appris. Au fur et à mesure, nous corrigeons les erreurs. Sincèrement, les participants sont très contents puisqu'ils viennent non seulement de notre art mais aussi des autres sports de combat ", a indiqué Me Valère Koubikana.

Il a, par ailleurs, signifié que les membres du CNKDA travaillent quotidiennement pour non seulement promouvoir ce sport sur le plan national mais aussi faciliter le processus de la mise en place d'une fédération.

Notons que les participants à ce stage ont tous bénéficié des certificats nationaux en arbitrage. Dans les prochains jours, la même opération sera effectuée dans la ville de Pointe-Noire.