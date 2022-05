Congo-Kinshasa: Ville de Mbandaka - Démarrage des travaux de modernisation de la voirie urbaine

En séjour dans la province de l'Equateur, le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a lancé, le 15 mai, les travaux visant à moderniser la ville de Mbandaka, en présence du ministre des Transports et Voies de communication, Cherubin Okende, et celui des Finances, Nicolas Kazadi.

Devant une foule venue nombreuse pour vivre de visu l'événement qui marque une nouvelle ère pour la province de l'Equateur, le ministre d'Etat Guy Loando a rappelé à la population que le chef de l'Etat se soucie du développement de cette province longtemps oubliée. " C'est pourquoi, il a décidé, personnellement, de dépêcher ici à Mbandaka trois ministres du gouvernement de la République pour procéder au lancement des travaux de modernisation de la voirie urbaine", a-t-il déclaré.

Outre le démarrage des travaux de modernisation de la voirie urbaine, Guy Loando a annoncé qu'il sera " bientôt temps de procéder aux travaux d'électrification de la ville de Mbandaka et à ceux de desserte de la ville en eau ".

En dépit de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans cette province, il a assuré la population de la venue très prochaine dans le grand Equateur du chef de l'Etat. " Même si l'apparition, encore une fois, de la maladie à virus Ebola inquiète, cela n'ébranlera nullement la détermination du chef de l'Etat à venir rencontrer les filles et fils du grand Equateur ", a-t-il martelé. Le ministre d'Etat a souligné que le président de la République reste préoccupé par tous les problèmes socio-économiques et sécuritaires de cette province, notamment l'insécurité caractérisée par la résurgence du banditisme de rue, la rareté de carburant qui a occasionné la hausse des prix... Le chef de l'Etat, a-t-il renchéri, tient à rassurer que le gouvernement travaille jour et nuit pour stabiliser la situation de la flambée des prix de produits tant manufacturés que locaux.

S'agissant des arriérés sur le paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'Etat, Guy Loando a apaisé la population en laissant entendre que le président de la République n'oublie pas cette situation . " La perturbation est occasionnée par le changement de banques, pour la santé, augmentation chaque mois des effectifs dans les listes de paie. Toutes ces questions sont en cours de résolution, d'où la présence du ministre des Finances parmi nous ", a-t-il dit.

Quant aux questions d'ordre politique, aussi bien en rapport avec le rétablissement de l'ordre au sein de l'assemblée provinciale, l'invalidation anarchique des députés provinciaux, l'arrestation des députés provinciaux, des activistes de la société civile et de journalistes, le ministre d'Etat a indiqué que les mesures idoines seront prises au temps opportun.