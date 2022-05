Congo-Kinshasa: Boxe - Martin Bakole inflige à Tony Yoka sa première défaite en professionnel

Il n'y a pas eu de surprise, le 14 mai à Paris. Martin Bakole, pas connu du public français, a dominé le champion olympique français 2016, Tony Yoka, dans un combat de la catégorie poids lourds avec l'enjeu d'amélioration au classement mondial.

Le combat tant attendu entre le Français de souche congolaise Tony Yoka (30 ans et 2,01 m) et le Congolais Martin Bakole (28 ans), devant 9 000 spectateurs à l'AccorArena (ex-Bercy) à Paris, a largement tourné à l'avantage du jeune frère du champion du monde des lourds légers, Junior Ilunga Makabu. Ce dernier est, d'ailleurs, venu soutenir son jeune frère dans la capitale française. Sparring partner du champion du monde à la retraite Tyson Fury et d'un autre ancien champion du monde Antony Joshuah (battu par Usyk), et même Oleksandr Usyk, Martin Bakole était favori pour ce combat, face à un Tony Yoka qui n'avait pas encore de grande expérience en professionnel chez les poids lourds.

Treizième rang mondial avant ce combat, Martin Bakole a fait des dégâts dès le premier round, obligeant le Français à poser un genou à terre. Il s'est ensuite tordu la cheville au cinquième round et compté quelques secondes avant de continuer le combat. Ses premiers mots après la victoire ont été les remerciements à son frère Junior, Ilunga Makabu, qui lui a fait faire ses premiers pas dans la boxe. " Je remercie d'abord mon Dieu, le créateur. Je remercie aussi mon grand frère. Il a tout laissé et il est là pour me soutenir. C'est lui qui m'a emmené dans ce monde. Je suis fier qu'il soit là présent. C'était un grand combat pour moi. Tony, ce n'est pas un petit boxeur. Donc je suis très heureux d'avoir gagné ce combat ", a-t-il déclaré.

Notons-le toutefois, le Français a fait montre d'une grande capacité d'encaisser des coups, allant jusqu'à la fin du combat. Et sans équivoque, les juges (96 à 92, 95 à 93 et 94 à 94) ont accordé la victoire à Martin Bakole qui inflige à Tony Yoka sa première défaite en professionnel. " Martin était plus fort, tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses ", a reconnu le Français.

Se confiant dans les médias avant le combat, le champion olympique français 2016 semblait déjà résigné : " Franchement il est fort. Il est grand, il est longiligne (1,98 m), il fait plus de 120 kg, il est très puissant. C'est un adversaire qui va me donner du fil à retordre et il faudra s'en méfier jusqu'à la fin. Je pense que ce sera mon combat le plus dur en termes d'adversaire, depuis le début. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais ce qu'il dégage dans un combat, on ne se fait pas de cadeau sur un ring, mais forcement c'est une bonne personne ". Tony Yoka est donc à douze combats dont onze succès et une défaite.

Avec ce succès, Bakole passe du treizième rang mondial au onzième, à la lisière du top 10 des lourds. Une bonne avancée pour le natif du Kananga dont la vie n'a pas vraiment été un cadeau, ancien convoyeur des taxis-bus, conducteur de motos-taxis et vendeur des crédits de téléphone à Kinshasa. La boxe lui procure de la reconnaissance internationale, devenu pro en 2014, et détenteur de la ceinture poids lourds IBO continental en 2017 et la ceinture internationale World boxing council.

Il compte désormais dix-neuf combats et treize KO en professionnel, une défaite contre l'Américain Michael Hunter, le 13 octobre 2018 au York Hall Bethnal Green à Londres, KO technique au 10e et dernier round, mais il n'était pas allé au tapis, et boxant avec son épaule droite déboitée. " Maintenant, c'est le top 10. Yoka ne viendra pas pour une revanche. D'ailleurs, je ne vais pas lui donner cette opportunité. Moi, je vise le top 10 ", a conclu le puncheur après sa belle victoire.