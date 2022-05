Cote d'Ivoire: Concours mini Miss et Bagnon mathématique - Une quinzaine de tout-petits distingués à l'édition 2022

La deuxième édition du concours mini Miss et Bagnon mathématique a été clôturée le samedi 14 mai 2022, par la cérémonie de récompense qui a eu pour cadre le collège moderne privé d'Adzopé.

L'évènement a vu la participation de plusieurs autorités administratives, des membres de la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci), et des représentants du ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation. Une quinzaine de lauréats à cette compétition sur 204 candidats ont été distingués.

Le président de la Commission des relations extérieures de la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci), Dr Jean Philippe Bakassa Traoré, a, au nom du Pr Saliou Touré, président de ladite Société mathématique, encouragé les tout-petits à persévérer davantage dans le travail à l'effet de " faire partir du vivier de mathématiciens, physiciens, pharmaciens, d'ingénieurs, biologistes, statisticiens, économistes et d'enseignants dont la Côte d'Ivoire a besoin ".

De ce fait, il les a invités à être attentifs pendant les cours de mathématiques, faire chaque jour les exercices sans oublier les autres disciplines, à savoir l'anglais, le français, les Svt, l'Eps...

Tout en saluant l'initiative de la Société mathématique et notamment la session locale d'Adzopé, le représentant du Premier ministre Patrick Achi, patron de cet évènement, Abou Franck, conseiller régional, a rendu un vibrant hommage au Pr Saliou Touré qui l'a lui-même inspiré. Il n'a pas manqué d'inviter les enfants à aimer les mathématiques afin qu'ils soient de grands hommes et de grandes femmes du futur.

Situant le contexte de l'organisation d'un tel concours au primaire, Hilaire Atindehou, dirigeant la session locale de la Smci, a dit son inquiétude du fait que les mathématiques attirent de moins en moins les jeunes et que les classes de terminale (C ou S) sont de plus en plus désertées.

" Cet état des choses constitue un réel danger pour la recherche scientifique et le manque d'ingénieurs pourrait constituer un gros frein au développement des industries et par ricochet de l'économie nationale ", prévient-il. Pour pallier ce fait, l'organisation d'une telle compétition pourrait aider à démystifier cette discipline, à y encourager les élèves et à les y motiver.

L'objectif pour M. Hilaire Atindehou est de " prendre le mal à la racine " en faisant des écoliers des amis des nombres et des formes. D'où l'organisation d'une deuxième édition après la première avec " la contribution extraordinaire du Premier ministre Patrick Achi ".

Les mini Miss mathématiques et mini Bagnon ont reçu une somme de 200 mille FCfa chacun, les deuxièmes 100 mille et les 3è un montant de 50 mille FCfa ajoutés aux kits scolaires et une attestation de participation. Il faut indiquer que les épreuves écrites s'étaient (mathématiques et orthographe) déroulées le 7 mai 2022.