Cote d'Ivoire: Violence d'une tornade à Kodiossou - Le gouvernement au secours des victimes

Il y'a un mois, la localité de Kodiossou a été éprouvée par la violence d'une tornade, occasionnant plusieurs dégâts matériels et faisant de nombreux déplacés dans le village. Pour apporter le soutien du gouvernement aux victimes de cette catastrophe naturelle, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Kodiossou dans le département d'Alépé, le 14 mai 2022.

Myss Belmonde Dogo a fait des dons en vivres, non-vivres et en numéraire, d'une valeur de quinze millions de Fcfa en présence des cadres et des élus de la circonscription. Le bilan, à la suite de cette catastrophe naturelle, a fait cas de 24 habitations endommagées et 31 personnes déplacées vers 23 familles d'accueil. Deux bâtiments à fréquentations publiques, l'école primaire et l'Église catholique ont été en partie ou entièrement décoiffées. La ministre Belmonde Dogo a fait des dons en matériel de construction, pour la réparation des dommages de ces bâtiments, notamment.

Deux octogénaires ont reçu des fauteuils roulants:

Au nom du gouvernement, a directrice de cabinet adjoint du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Marie Koné Kouadio a annoncé des dons de 200 feuilles de tôles et de quinze tonnes de ciment qui devront servir à recoiffer et rattraper ce que la tornade a détruit dans l'Église catholique et l'école primaire du village Vulnérabilisée davantage par les impacts des tornades sur le quotidien du village, deux octogénaires, Achi Adou et Aka Niamien ont reçu des fauteuils roulants, chez eux à domicile. Ce qui servira à faciliter leur motricité.

Les 23 familles d'accueil, les femmes du village, les chefs traditionnels et les jeunes de Kodiossou ont reçu chacune des dons en numéraire d'une valeur de 1.700.000 fcfa. Acho Koffi, le porte-parole des récipiendaires a remercié les donateurs au nom des populations de Kodiossou.

La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, elle en retour, a assuré les populations de l'appui constant du gouvernement. Myss Belmonde Dogo a soutenu que : " Le gouvernement continuera d'être à vos côtés et surtout dans les moments difficiles ". Elle a dans le même élan salué les efforts des cadres et des élus qui dès les premières heures ont su offrir leur solidarité aux populations victimes de cette tornade.