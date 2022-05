Soudan: Le ministre des Finances participe à la 54e réunion des ministres africains des Finances

Khartoum — Le ministre des Finances et de la Planification économique, le Dr Jibril Ibrahim Mohammed, participe à la 54ème réunion des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique qui se tient dans la capitale sénégalaise,

Dakar, du 16 au 17 mai. Le Dr Jibril est à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant des experts du ministère des Finances et de la Banque centrale du Soudan. Les experts ont discuté pendant plus d'une semaine des défis auxquels sont confrontées les économies africaines depuis l'émergence de la COVID-19 et les crises ukrainiennes.

La réunion ministérielle examinera les moyens de redresser les économies des pays africains grâce à la coopération avec les institutions financières internationales et utilisera la planification et les recommandations émises par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La conférence a affirmé l'importance de se fondre dans l'économie régionale et de se concentrer sur le développement des économies nationales en dépendant des ressources locales. Fin Th