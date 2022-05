Soudan: Le ministre de l'Intérieur et rencontre son homologue égyptien

Khartoum — Le ministre de l'Intérieur, le Gén. Anan Hamid Mohammed Omer, et la délégation accompagnée ont rencontré le ministre égyptien de l'Intérieur, Mohammed Tewfik, lors de leur visite actuelle en Égypte. Les deux parties ont examiné la coopération entre les ministères de l'Intérieur des deux pays et les moyens de les renforcer, en plus des derniers développements en matière de sécurité et d'intérêt commun.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Anan, a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par le ministère égyptien de l'Intérieur au stade actuel, affirmant que la visite s'inscrit dans le cadre de la clameur et de la poursuite des consultations entre les responsables des pays frères. Il a souligné l'intérêt et la volonté du Soudan d'échanger des expériences avec les services de sécurité égyptiens et que le Soudan se réjouissait de renforcer les canaux de communication et les mécanismes d'échange d'informations entre les deux parties à la lumière des défis sécuritaires posés par la situation politique et sécuritaire actuelle dans un certain nombre de pays de la région.

Pour sa part, le ministre égyptien de l'Intérieur s'est félicité de la visite de l'Intérieur soudanais en Égypte et a afffirmé la volonté du ministère égyptien de l'Intérieur de construire des ponts de communication avec les services de sécurité soudanais à la lumière des relations éternelles entre les deux pays frères et s'est félicité du renforcement des mécanismes de coopération et d'échange d'expériences avec la partie soudanaise, fondés sur la pleine conviction de l'importance de soutenir le processus de sécurité et de stabilité dans la région.

Le Ministre a indiqué l'importance d'efforts concertés pour éliminer tous les phénomènes négatifs résultant de la propagation du terrorisme et du crime organisé sous toutes ses formes à la lumière des données et des développements qui ont émergé dans l'arène régionale au cours de la période écoulée.