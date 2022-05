Soudan: Réunion sur la contribution des expatriés soudanais à l'économie nationale

Khartoum — Le Secrétariat de l'Autorité des expatriés soudanais organisera mardi au Conseil des ministres la réunion consultative sur la contribution des expatriés soudanais à l'économie nationale. Le membre du Conseil de souveraineté transitonale, Abul-Gasim Mohamed Ahmed Burtom, et le ministre des Affaires du Cabinet par intérim, Osman Hussein, prendront la parole lors de la séance d'ouverture.

Dans un communiqué de presse, le secrétaire général de l'Autorité des expatriés soudanais, Makin Hamid Tirab, a déclaré que la réunion visait à élargir la portée de la discussion sur la participation et l'échange afin de parvenir à des visions communes qui contribuent à soutenir les plans du pays en matière de soins avec les immigrants et l'échange d'avantages entre eux et l'État. d'une manière qui permet au pays de répondre aux aspirations des immigrants et de mettre en œuvre des projets de stabilité pour eux, ainsi que de renforcer leur rôle dans le développement économique national, en tenant compte du rôle important que joue l'économie de l'immigration dans le développement et la renaissance du pays, en plus du rôle des banques et des instituts financiers.

Makin a déclaré que la réunion qui se réunit avec la participation des ministères concernés et des institutions financières soudanaises, de plus de 38 banques et bourses soudanaises, d'un certain nombre d'experts soudanais et de banquiers de l'intérieur et de l'étranger examinera les incitations pour les immigrants, par le biais de la participation directe et par vidéoconférence. dans le cadre des efforts de l'Autorité des expatriés soudanais pour améliorer la relation entre les immigrants et les institutions de l'État et fournir des solutions et des politiques motivantes pour les transferts et l'investissement de l'épargne des immigrants.