Congo-Brazzaville: Boxe - La DGSP remporte les championnats de Brazzaville

Avec huit médailles dont six en or, une en argent et une autre en bronze, les pugilistes de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) ont une fois de plus dominé les championnats départementaux qui se sont disputés du 11 au14 mai, au gymnase Henri-Elendé.

Mangouélé (cinq médailles d'or, deux d'argent et une de bronze) et Dynamique ( quatre d'or, trois d'argent et une de bronze) ont complété le podium du classement général.

La compétition a mis aux prises une vingtaine de clubs et a permis à la Ligue de Brazzaville de consacrer ses champions dans les catégories seniors et juniors. Estony Etou a offert la première médaille à la DGSP seniors en s'imposant devant Messi Nsossani de Momekano ( 46-49 kg). Sylvain Ikia (DGSP) dans la catégorie mouche (48-52 kg) a pris le meilleur sur Alexe Ongania de la Dynamique. Chez les batam, Lech Mbella (DGSP) a confirmé chez les 52-54 kg face à Boukoua Mballa de la Dynamique.

Chez les légers (57-60 kg), Ngollo Ngassay (DGSP) a été déclaré champion après sa victoire sur Ben Correia de Tosa Obika. Chez les lourds (86-92 kg), Tsony Icha (DGSP) a décroché la médaille d'or face à Colombe Ngouolali de la Dynamique. Dans la catégorie plume (54-57 kg), Orly Ekiki a offert la médaille d'or à Mangouelé en s'imposant devant Rodelvi Tsimba d'Interclub. Chez les mi- welter (60-63,5 kg), Forel Malonga d'Interclub a dominé Abigaldy Missoundou de Mangouélé.

Chez les welter (63,5-69 kg), Mberri Bedjo de la Dynamique a pris le meilleur sur Mavoungou de Commando. Chez les mi-moyens (67-71 kg), Dodo Moukori d'Interclub a dominé Ebouaba Wando de Punch Talas. Chez les moyens (71-75 kg) Oyo Ngambou de la Dynamique gagne l'or face à José Ekofo de Kassombo. Chez les mi-lourds (75-80kg), Aziz Bayiki d'Interclub s'est imposé face à Akouélé Elenga de la DGSP. Chez les cruiser (80-86 kg), Mavinga de Mega a remporté l'or devant Rinho Nganouani d'Enyg.

Chez les juniors, Rod Inko de la DGSP a dominé le minimum (46-48 kg) face à Nguembolo Ngambou de Mangouélé. Nguembolo Ngampio de Mangouélé a pris le meilleur sur Junior Messa de la Dynamique dans la catégorie mouche 48-52 kg. Chez les Batam (52-54 kg), Ebara Mimongo de Mangouélé s'est imposé devant Gloire Miatama d'Interclub.

Dans la catégorie plume (54-57kg), Mack Imani de Mangouélé a dominé Eli Mboungou de Kassombo. Chez les legers (57-60 kg), Ondoumou de Moto s' est imposé devant Abedi de Crochet. Chez les mi- welter (60-63,5kg), Duval Ngatsé (Dynamique) a gagné la médaille d'or face à Francis Matsiona (Mangouélé). Chez les welter (63,5-67kg), Javan Elenga de Mangouélé a dominé Steven Abila de Punch Talas. Chez les mi-lourd (75-80 kg), Exaucé Ngoba de la Dynamique s'est imposé face Aris Abila (Ring Talas).

Au terme de la compétition, Aimé Patrick Lissassi a félicité les vainqueurs puis encouragé les perdants à faire mieux lors des prochaines compétitions. " Repartez dans vos clubs et faites régner la discipline et la rigueur. Faites fonctionner vos bureaux exécutifs afin que nous hébergions les meilleurs pugilistes pour avoir de bons résultats. Félicitations à tous les heureux gagnants. Encouragement aux perdants car ce n'est qu'une partie remise. En toute chose, c'est la boxe qui gagne. Soyons unis pour faire vivre notre ligue ", a-t-il souligné.

Gabriel Tchikaya, le directeur départemental des Sports, a salué le vivre ensemble, le brassage et le partage d'expériences qui ont caractérisé l'organisation de ces championnats. " Nous avons commencé une tâche et nous avons marqué des empruntes indélébiles. Voila pourquoi notre joie est immense. Le rendez-vous est pris pour les championnats nationaux où Brazzaville confirmera sa cidatelle imprenable ", a-t-il conclu.