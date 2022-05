Congo-Brazzaville: Un concert à Boundji en hommage à Justin Lékoundzou Itihi Ossetoumba

Organisé par la Doumoussion Event, le concert, organisé dans le cadre de la soirée festive en hommage à Justin Lekoundzou Itihi Ossetoumba, s'est déroulé en présence de la députée de la circonscription électorale de Boundji, dans le département de la Cuvette, Avanke Tsatsa Lekoundzou, et de madame le maire de cette communauté urbaine, Rogette Lucie Kengue-Ngoma, le 13 mai.

C'est à 20h que le concert a débuté avec la prestation du groupe tradi-moderne Jeunesse de Boundji. Jouant dans son terroir, le groupe a été très applaudi. Après, le tour est revenu à l'artiste tant attendu, DJ Afara Tsena.

Artiste du moment, Afara Tsena, de son vrai nom Raphaël Hussen Owari, est monté sur scène sous acclamation nourrie des spectateurs. Dans une ambiance sans pareille, "l'enfant terrible du moment", qui se produisait pour la première fois à Boundji, a galvanisé la foule à travers ses morceaux fétiches. Un répertoire de plus de cinq titres joués en semi-live.

Il s'est agi des chansons "Kelassi", "Jalousie", "Inengui", "Omongo mwamou", et son tout dernier morceau intitulé "Mbokalisation". Une prestation qui n'a pas laissé la députée de Boundji insensible. Elle s'est levée avec la délégation qui l'accompagnait pour congratuler l'artiste et ses trois performants danseurs parmi lesquels une brillante danseuse. Chose qu'elle a faite pour d'autres groupes aussi. Afara Tsena, comme partout où il est passé, a laissé de bonnes impressions.

" Je suis très heureux, car je ne m'y attendais pas à recevoir une invitation de Boundji. Je suis très ému que ce spectacle soit une réussite grâce à la dextérité de la députée de la circonscription électorale de Boundji, Avanque Tsatsa Lekoundzou. Cela m'a permis d'être en contact avec cette population et j'ai compris que j'ai un fort public ici qui me soutient. Je le remercie pour cet accueil chaleureux. Je souhaite qu'un tel spectacle de taille revienne encore à Boundji pour le développement de l'arrière-pays, musicalement parlant ", a souhaité l'artiste musicien DJ Afara Tsena.

La boucle de ce concert a été la montée sur scène de l'orchestre Impressions des AS de Setho Tosaire. Un spectacle émouvant marqué par l'entrée spectaculaire de l'artiste musicien Cogélo, l'un des sociétaires de ce groupe (avec un manioc dans sa valisette qu'il a fini par présenter au public, question de montrer que Boundji était une localité où l'on fabrique du bon manioc).

Et l'autre entrée spectaculaire a été celle du patron de l'orchestre Impression des AS, Setho Tosaire. Si son artiste a fait son entrée avec la valisette dans laquelle se trouvait du manioc, lui par contre est entré avec un pigeon, symbole de la paix, a-t-il dit. Setho et son orchestre ont interprété tour à tour des chansons "ça va aller" ; "Eluke", "Mobali ya bololo", ... C'était la liesse publique à Boundji.

Notons que les journées culturelles et sportives de Boundji ont été marquées, entre autres, par un tournoi de football challenge Maradona 80 ; par une conférence-débat avec les jeunes sur le thème " Se professionnaliser dans le sport et le loisir " à l'espace Mwènè Kolo de Boundji, avec la contribution de Vadim Osdet Mvouba.