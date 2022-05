Cote d'Ivoire: Bounkani - Djôkhabinan 2022 - Le peuple lobi réaffirme sa cohésion autour de la fête du mil

La fête du mil en pays Lobi. C'est un véritable appel au rassemblement des peuples lobi auquel, nous avons assisté pendant deux jours, du 14 au 15 mai 2022, à Bouna, chef-lieu de la région du Bounkani, à quelques 562 kilomètres d'Abidjan dans le Nord-est de la Côte d'Ivoire.

Venus d'Aboisso, de Soubré, de Toumodi, d'Abidjan, San Pedro, Man, d'Adzopé, d'Abengourou, d'Agnibilékro et d'un peu partout dans tout le pays, les Lobis allés chercher un mieux-être ne voulaient pas se faire compter ce retour dans leur région d'origine. Cette 5ème édition placée sous le thème : " Prévention et règlement des conflits, facteur de cohésion sociale " a permis d'instruire les différents chefs Lobis sur leur rôle dans la gestion des conflits pour maintenir la cohésion sociale. Et surtout de faire de ces gardiens des us et coutumes de véritable artisans de paix. L'objectif visé, amené les Chefs à s'investir dans le renforcement de la cohésion et consolider les valeurs d'unité et de fraternité.

Le Djokhabinan ou la fête du mil, une conception du président Philippe Hien:

D'ailleurs, la raison qui fonde ce déplacement en masse des Lobi de Côte d'Ivoire vers leur chef-lieu de région, c'est essentiellement en ce mois de mai, le " Djokabinan ", ou encore la fête du mil qui est à sa cinquième édition. Initié par le président du Conseil régional du Bounkani, Philippe Hien cette rencontre constitue également un grand moment de rassemblement des Lobis du Burkina Faso et du Ghana. " Notre peuple recherche et ce dont nous avons besoin, notre cohésion. Ce peuple a traversé les moments les plus difficile de son histoire ", a fait savoir l'honorable Koulanfirté Sansan Noufé, député de Doropo qui a représenté le président du Conseil régional.

Et de préciser que le Lobi était un groupuscule de peuple perdu quelque part au nord-ouest du Ghana. " Nos aïeux se sont battus. Ils se sont saignés. Nous avons traversé la frontière pour être dans le Sud-ouest du Burkina Faso et aujourd'hui dans le Nord-est de la Côte d'Ivoire. Le lobi transcende les frontières ", a-t-il soutenu. " C'est pourquoi, dira-t-il, autour de ce festival appelé le Djokabinan nous ne parlons ni de nationalité ni de pays. Nous parlons plutôt d'un peuple et d'une famille, à savoir la famille lobi. "

Le Djokhabinan est un appel au peuple lobi pour qu'il conjugue une solidarité afin de pérenniser sa culture. D'ailleurs l'honorable Koulanfirté Sansan Noufé a indiqué qu'un peuple sans culture est un peuple qui appelé à disparaître. " Or le lobi ne doit pas disparaître et ne peut pas disparaître ", a-t-il martelé.

Règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs:

Pour cette 5ème édition, une importante délégation conduite par le Chef Canton de Gaoua, au Burkina Faso, Sa majesté Oussé Albert a effectué le déplacement à Bouna. Cette délégation a ainsi pris part aux festivités de la fête du mil. Ces festivités se sont articulées autour de plusieurs activités, à savoir une conférence sur le thème : " Mécanismes institutionnels de gestion des conflits agriculteurs-éleveurs ", présenté par le Directeur régional des ressources animales et halieutiques du Bounkani, M. Kanga Armand. Il a présenté le protocole règlementaire des différends entre éleveurs et agriculteurs, les dispositions légales définies par l'Etat. Il s'est appesanti sur le rôle des comités villageois pilotés par les chefs de village.

" La mission première de cette commission est la recherche de consensus, c'est-à-dire un règlement à l'amiable dès qu'il y a des cas de dégâts des cultures. Il s'agit de faire en sorte que les protagonistes puissent s'entendre ", a-t-il dit. Et cela, pour éviter que cette situation n'aboutisse à un conflit entre communautés. Aussi a-t-il insisté sur le rôle des Chefs de village qui ont été sensibilisés sur ce mécanisme réglementaire et sur l'importance de leur rôle pour prévenir les conflits.

A propos de l'ampleur du conflit entre agriculteurs et éleveurs, M. Kangah a indiqué que cela constitue une véritable problématique dans la région du Bounkani. " Depuis mon arrivée dans cette région, il ne passe pas un jour sans que nous ne soyons interpellés (...) Aujourd'hui ce qu'il y a lieu de faire, c'est de prendre les devants pour sensibiliser à une grande échelle tous les acteurs ", a préconisé M. Kanga.

Le Chef central des Lobis de Côte d'Ivoire, Sib Virkouné, le roi Gan au Burkina Faso, le Chef de Diebougou au Burkina Faso, le Chef de Dano au Burkina Faso et le Chef des Lobis du Ghana ont animé un panel sur le thème : " Mécanismes traditionnels de règlement de conflits chez les peuples du rameau Lobi ". Il s'est agi à travers ce panel de se coller à l'idée du penseur selon laquelle, la culture est ce qui fait de l'homme autre qu'un animal de la nature. Selon le député Koulanfirté Sansan Noufé, c'est par ce que nous refusons d'être des animaux de la nature que nous avons décidé non seulement de conserver mais d'améliorer et de pérenniser notre culture pour les générations à venir.

Pendant ces deux jours d'activités, l'on a voyagé dans l'univers lobi à travers des concours de tir à l'arc, de danse traditionnelle et d'art culinaire. La 5è édition de le Djokhabinan, c'était également ce sketch, exécuté en langue lobi, intitulé " Scolarisation des enfants et établissement des pièces administratives " qui, a l'applaudimètre a été très apprécié du public.

Le mil est quelque chose de sacré en pays Lobi:

La mutation que des peuples ont subie avec le jumelage de population les ont amenés à épouser des pratiques qu'ils n'avaient pas à l'origine. Le lobi a appris à cultiver de l'igname mais il ne célèbre pas la fête des ignames. " C'est pourquoi vous n'entendrez pas parler de fête d'igname en pays Lobi ", a fait remarquer l'élu de la République.

Poursuivant, il a expliqué qu'à l'origine le mil est la céréale que le lobi a comme culture. " Le mil est quelque chose de sacré chez le lobi. Au point que chaque année lorsque le paysan lobi fini de récolter le mil, il lui faut faire des sacrifices. A la limite même faire une cérémonie festive avant d'autoriser sa famille à consommer le mil. Si d'aventure ce mil est commercialisé ou consommé sans cette cérémonie, la mort s'en suivra ".

Un peuple qui ignore les frontières issus de la colonisation:

" Le Lobi, dira l'Honorable Sansan Nouffé, est un peuple qui ignore les frontières issues de la colonisation ". Il faut souligner que le Lobi se considère comme un peuple vivant sur un territoire donné, mais constate que ce territoire est paraphé par les frontières coloniales. " C'est ce qui fait que les lobi se retrouvent au Ghana, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire ", a insisté notre interlocuteur. Et de rectifier : " Nous entendons souvent de gens dire que le lobi a migré du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas forcément vrai. Le lobi avant tout vient du Ghana. Il est devenu par la suite Burkinabè et Ivoiriens après. C'est l'ensemble de ce peuple dissimulé dans les trois territoires qui ont décidé de se retrouver à Bouna.

Dans la pure tradition du peuple lobi, le Djokhabinan c'est aussi le concours de tir à l'arc. L'édition 2022 de ce concours a été remportée par Hien Donald venus du Burkina Faso. Hien Vonhité et Some Helkithé arrivés respectivement en 3è et 2è position ont également été récompensées. Concernant le concours culinaire sept femmes étaient en compétition pour concocter la sauce " Sinsinbìr ". A la fin de cette épreuve, c'est Kambou Audrey qui a remporté le premier prix. S'agissant du concours de danse traditionnelle, c'est le jeune Dieudonné et son groupe qui ont mis tous les membres du jury d'accord sur leur maitrise.

Un même peuple lobi en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Ghana:

Pendant deux jours donc la ville de Bouna était au rythme de la culture lobi. Toute chose qui explique la satisfaction des délégations venues du Ghana et du Burkina Faso. " Nous sommes venus témoigner qu'on sera toujours disponible et actif pour vous accompagner ", a affirmé les Chefs des Lobis du Burkina Faso et du Ghana. Et d'ajouter : " Nous sommes très content, heureux et fier de nos frères lobi de la Côte d'Ivoire. C'est satisfait que nous allons repartir dans nos différents pays. Nous menons la même lutte parce nous sommes un même peuple ".

Poursuivant, ils diront : " Nous serons toujours disponibles et actifs à vos côtés pour vous accompagner pour quoi que ce soit. Ce que vous faites-nous rend honneur et notre culture sera pérennisé. Enseignons à nos enfants d'être fier d'assumer et de dire éventuellement, à qui que ce soit qu'ils sont lobi. "