Sénégal: 32 mois pour réhabiliter le Stade Léopold Sédar Senghor pour un coût de 20 milliards

Ce lundi 16 mai 2022, au niveau du ministère des Sports, une délégation de la république chinoise a présenté la maquette du stade de Léopold Sédar Senghor au ministre des sports Matar Ba. Le ministre informe que les travaux de réhabilitation prendront 32 mois, pour un coût global de 20 milliards de francs CFA.

Le ministre Matar Ba est revenu sur les changements qui seront opérés au niveau du stade Léopold Sédar Senghor.

" Pour la réhabilitation, avant on avait des projecteurs qui étaient suspendus. On va avoir des projecteurs avec un éclairage beaucoup plus écologique pour réduire un peu la facture d'électricité et beaucoup plus moderne. Le gazon qu'on va mettre, c'est du gazon naturel et sera homologués FIFA. La piste d'athlétisme sera complètement reprise pour répondre aux normes de la fédération world athletic ", a indiqué le ministre des Sports.

Et d'ajouter : " pour les vestiaires, ils ne seront pas à leur position actuelle. Ils seront aménagés au niveau de la loge officielle. Il y aura un troisième terrain de sport qui sera pour les amateurs en gazon naturel, un terrain de volley-ball et de hand-ball seront construits, sans oublier un forage qui sera construit pour l'arrosage, parce que les populations ont besoin de cette espace vert "

À noter qu'une piscine sera mise en place pour former les enfants à la natation. Et pour apporter plus de rentabilité, autrement dit de l'argent, des lieux de commerce, des boutiques spécialisées dans les services liées au sport y seront implantées, tout comme un centre infirmerie. Les stades Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Marius Ndiaye, tout comme Eli Manel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack seront tous réhabilités pour un coût global de 20 milliards de francs CFA.