Maroc: Célébration à Agadir du 66ème anniversaire de la création de la DGSN

Agadir — La préfecture de police d'Agadir a organisé, lundi une cérémonie à l'occasion de la célébration du 66ème anniversaire de la création de la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Dans une allocution à cette occasion, le préfet de police d'Agadir, Mustapha Amraden, a indiqué que la DGSN depuis sa création, a toujours été au rendez-vous, en faisant sienne une stratégie d'action proactive visant à faire face au crime sous toutes ses formes et en agissant avec diligence et efficacité afin de neutraliser les criminels à travers un déploiement efficace sur le terrain et une vigilance à toute épreuve.

La célébration du 66ème anniversaire intervient dans un contexte d'assouplissement des mesures de prévention prises par les autorités sanitaires du Royaume, a-t-il ajouté, soulignant que durant cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19, la Direction générale a mobilisé tous ses moyens logistiques et toutes ses ressources humaines pour préserver la santé et la sécurité des citoyens, contribuant ainsi à faire aboutir les efforts publics déployés pour gérer cette crise inédite et en atténuer les incidences.

Au cours de cette cérémonie, plusieurs éléments de la police relevant de la préfecture d'Agadir ont été décorés de Wissams de différentes catégories, qui leur ont été décernés par SM le Roi Mohammed VI.

Un hommage a été rendu également à des fonctionnaires partant à la retraite après avoir rendu de loyaux services à la Sûreté nationale.