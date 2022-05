Sénégal: Bourse - Baisse des principaux indicateurs clés de la BRVM ce 16 mai 2022

A part la valeur des transactions, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont clôturé en baisse lors de la séance de cotation de ce lundi 16 mai 2022.

Les indices ont fortement baissé à la fin de cette journée de cotation. L'indice BRVM 10 a ainsi enregistré la plus forte baisse avec 2,67% à 166,45 points contre 171,02 points la veille. En ce qui le concerne, l'indice composite a enregistré un repli de 1,55% à 214,15points contre 217,53 points la veille,

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 101,816 milliards, à 6446,332 milliards de FCFA contre 6548,148 milliards de FCFA le 13 mai dernier.

Celle du marché obligataire est dans la même logique, à 7662,548 milliards de FCFA contre 7697,976 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 35,428 milliards.

La valeur des transactions est, par contre, en hausse, s'établissant à 1,894 milliard de FCFA contre 1,536 milliards de FCFA le vendredi 13 mai 2022.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SAPH Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 6 340 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,78% à 630 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 5,06% à 830 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,31% à 2 300 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,15% à 9 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 3 980 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 3 240 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 5,68% à 830 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 5,26% à 15 565 FCFA) et BOA Mali (moins 4,44% à 1 290 FCFA).