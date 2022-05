Togo: Amessé a fait rouler le ballon, Leader FC champion !

La Covid-19 aidant, le ballon n'a plus roulé au stade Olympio de Kangni Kopé, durant ces quatre dernières semaines. Ce fut à la faveur de la relance des activités sportives au travers du tournoi du 27 Avril dans cet ancien district de la Commune de Golfe 1 et à l'initiative de l'Adjoint au Maire, Anoumou Amessé et son association, l'AJL (Association des Jeunes Leaders).

Et ironie du sort, le trophée de cette compétition a bien choisi son camp. C'est Leader FC qui a enlevé le trophée du tournoi de l'Association des Jeunes Leaders, devant Unisport FC.

Après une première partie équilibrée au marquoir avec un score de 0-0, tout se décantera dans la seconde manche avec une ouverture de score de Leader FC, par le biais d'Armand Adjignon, à la 58ème minute de jeu. Unisport reviendra dans la partie l'heure de jeu dépassée, par une égalisation sur un coup de maitre d'Amesson Missandji. C'est un penalty transformé par le capitaine Israël Yorke, qui dirigera définitivement dame coupe dans la niche de Leader FC. 2-1, ce fut le score à l'arrivée.

C'est une finale qui s'est déroulée au grand bonheur du parrain de la compétition, Anoumou Amessé et des autres convives au rang desquels on notait le représentant de la Ligue Lomé-Golfe, Talon Ferdinand, le premier vice-président du District Préfectoral de Football Lomé-Golfe Sakpa Komi et bien d'autres.

Une chose est certaine, le ballon a de nouveau roulé sur ce stade de Golfe 1 et devra se poursuivre au grand bonheur des jeunes joueurs qui n'attendent que cela.