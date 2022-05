Afrique de l'Ouest: Accès aux services publics

Le Togo bénéficie du programme régional WURI de la Banque mondiale qui a pour objectif principal d'augmenter le nombre de personnes qui ont une preuve d'identification unique reconnue par le gouvernement qui leur permet d'accéder aux différents services publics.

Le Togo bénéficie du programme régional WURI* de la Banque mondiale qui a pour objectif principal d'augmenter le nombre de personnes qui ont une preuve d'identification unique reconnue par le gouvernement qui leur permet d'accéder aux différents services publics.

Il constitue à cet égard un élément-clé de l'inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté. 273 millions de dollars ont été mis à disposition du Bénin, du Burkina-Faso, du Niger et du Togo. Lomé accueille du 17 au 19 mai, une rencontre entre pays bénéficiaires. Un partage d'expériences, des enseignements sur les bonnes pratiques et une meilleure coordination entre les pays WURI. Les participants s'inspireront des cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée et des résultats obtenus pour améliorer le dispositif Les travaux devront permettre d'améliorer l'accès aux services de base, tels que la protection sociale et médicale, la retraite ainsi que l'inclusion financière et numérique, l'autonomisation des femmes et des filles, et la mobilité des travailleurs.