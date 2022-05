Algérie: Un séminaire international sur les valeurs humaines de la Révolution algérienne

Alger — Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit organise, mardi et mercredi à Alger, un séminaire international sous le thème "La Révolution algérienne: source de rayonnement des valeurs humaines, pont d'amitié entre les nations", en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Vulgariser les valeurs humaines de la Révolution de novembre, exprimer toute la reconnaissance et la gratitude aux amis qui ont rallié la cause algérienne et préserver le patrimoine révolutionnaire humanitaire à travers le monde", sont, selon les organisateurs, les principaux objectifs de cette rencontre.

Il s'agit également d'"inspirer les nouvelles générations à adhérer à cette dynamique et de reconstituer le cadre de solidarité en appui aux aspirations de l'Etat algérien".

Dans ce sillage, la Révolution algérienne (1954-1962) a constitué une épopée dans l'histoire de la lutte anticolonialiste durant le 20e siècle et les sacrifices incommensurables du peuple algérien sont désormais une source d'admiration et de glorification.

Les valeurs humaines véhiculées par la déclaration du 1er novembres et les chartes de la Révolution ont valu à l'Algérie l'estime des peuples et l'amitié de personnalités indépendantes de différentes nationalités à travers le monde, étant convaincus de la justesse de la cause algérienne face à l'une des plus grandes puissances coloniales dans le monde.

Les participants à ce séminaire international, organisé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, débattront de plusieurs thèmes relatifs aux valeurs humaines, aux chartes de la Révolution algérienne et son rôle dans le raffermissement des relations avec les nations du monde. Ils évoqueront en outre l'appui et le soutien des amis de la Révolution à la lutte du peuple algérien pour la libération .

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 60è anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sous le thème "Histoire glorieuse, nouvelle ère" verra la participation de nombreux amis de la Révolution algérienne de différents pays, des académiciens, des chercheurs et des enseignants étrangers ainsi que des moudjahidate et des moudjahidine.

Des responsables de centres de recherche sur l'histoire de l'Algérie relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des enseignants chercheurs universitaires, des étudiants des différents départements d'histoire des universités algériennes, des étudiants des écoles supérieures et des écoles militaires prendront part également à ce séminaire.

Encadré par le Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 (CNERMN54), cette rencontre prévoit des conférences animées par des enseignants et chercheurs universitaires algériens et d'autres de pays frères et amis, des témoignage d'amis de la Révolution de différents pays du monde outre des expositions de livres, et de photos historiques des amis de la Révolution.

Les amis de la Révolution seront honorés à cette occasion, en reconnaissance de leur apport et des visites touristiques seront organisées en leur honneur sur de nombreux sites historiques.